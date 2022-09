Foot - PSG

PSG : Mbappé, Messi... Galtier met les choses au clair pour Neymar

Publié le 4 septembre 2022 à 09h30 par Amadou Diawara

A trois jours de la réception de la Juventus, Christophe Galtier a décidé de laisser Neymar sur le banc des remplaçants au coup d'envoi du duel face au FC Nantes, et ce, pour le ménager. Interrogé sur sa décision forte après le carton face aux Canaris (3-0), le coach du PSG a lâché toutes ses vérités.

Depuis le début de la saison, Christophe Galtier n'hésite pas à faire des choix forts avec les stars de son attaque. Pour obtenir le meilleur rendement possible de chacun de ses joueurs, le coach du PSG fait tourner son effectif quand il juge que c'est nécessaire. En effet, Christophe Galtier a déjà remplacé Neymar, Lionel Messi ou Kylian Mbappé en cours de match depuis le début de la saison. Et ce samedi soir, le technicien français est allé encore plus loin, puisqu'il n'a pas titularisé son numéro 10. Alors que le PSG reçoit la Juventus ce mardi soir, Christophe Galtier a préféré laisser Neymar sur le banc des remplaçants au coup d'envoi face au FC Nantes (victoire 3-0). Un décision qu'il a commentée au micro de Canal + après la rencontre.

«Il faut que tout le monde comprenne qu'ils ne pourront pas faire tous les matchs»

« (C'est un peu nouveau de sortir Neymar, Kylian Mbappé ou Lionel Messi) Vous dites que c'est nouveau, mais c'est une obligation pour tout le monde par rapport au calendrier hyper chargé. On joue énormément, tous les trois jours, après tous les quatre jours, ensuite il y a la Coupe du Monde... Il faut que tout le monde comprenne qu'ils ne pourront pas faire tous les matchs » , a confié Christophe Galtier, le coach du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«J'en ai parlé deux fois pour leur dire qu'il fallait avoir la bonne attitude»

« J'en ai parlé deux fois, une fois avec les uns et les autres et une autre fois avec tout le groupe, pour leur dire que ça allait être comme ça et qu'il fallait avoir la bonne attitude et accepter. Et il faut valoriser aussi l'entrée d'un partenaire » , a reconnu Christophe Galtier.

«J'ai pris la décision et il l'a bien acceptée»