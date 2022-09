Foot - Mercato - PSG

PSG : C’est confirmé, Neymar poussé vers la sortie par le Qatar ?

Publié le 3 septembre 2022 à 16h30 par La rédaction

Comme durant chaque mercato, la rumeur d'un départ de Neymar a fait son apparition. L'attaquant vedette du PSG a été associé à deux reprises à Manchester City et une fois avec le Chelsea de Thomas Tuchel. La volonté de la nouvelle direction sportive parisienne était de se séparer du Brésilien.

Une nouvelle fois au centre de l'attention durant ce mercato, Neymar aurait pu quitter le PSG cet été. L'attaquant brésilien a été cité en Angleterre, seul championnat où les écuries ont les moyens de se l'offrir. Le PSG espérait vendre son joyau afin de rentrer parfaitement dans les clous du fair-play financier. Or, le Brésilien voulait rester et le PSG ne voulait pas le vendre à n'importe quel prix.

Mercato - PSG : Neymar aurait pu faire des heureux cet été https://t.co/2GCzWHGMmR pic.twitter.com/ds51vNrbKe — le10sport (@le10sport) September 3, 2022

En juillet, le PSG voulait l'envoyer à City

C'est en tout début de mercato que la rumeur d'un départ de Neymar a repris de l'ampleur. Alors que le PSG venait de prolonger Kylian Mbappé et que le Brésilien sortait d'une saison bien en deca de ses standards habituels, la nouvelle direction sportive, Luis Campos en tête, avait prévu de faire le ménage. Le Parisien évoquait alors la possibilité d'un échange entre Bernardo Silva et Neymar, un peu à la façon d'un trade en NBA. Pep Guardiola avait alors réfuté l'idée afin de ne pas mettre à mal l'équilibre de son équipe. Le Qatar voulait s'en débarrasser avec comme mot d'ordre : « Le pouvoir n’appartient plus aux joueurs, peu importe leur statut. »

Un coup de dernière minute de Chelsea

Le Chelsea de Thomas Tuchel rêvait de s'offrir une superstar du calibre de Neymar sur le gong. Le dernier jouer du mercato, le Daily Mail affirmait la position du PSG qui souhaitait se séparer de son numéro 10 et évoquait un intérêt de Chelsea. Todd Boehly, le nouveau co-propriétaire des Blues , était prêt à tout pour donner le meilleur effectif possible à son entraineur. Mais la rumeur n'a pas fait long feu. Jeudi, Sport BILD et son journaliste Christian Falk, ont révélé à quelques heures de la clôture du mercato estival que Neymar allait bel et bien rester au PSG et que le club parisien n’aurait reçu aucune offre de la part de Chelsea, mettant fin à cette folle rumeur.

Et le PSG retente le coup avec City !