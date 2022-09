Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait pu faire des heureux cet été

Neymar a été annoncé avec insistance du côté de Chelsea au fil du mercato. Et bien que le feuilleton s’est calmé à la reprise de la saison, il est reparti de plus belle à la toute fin du marché des transferts. L’attaquant du PSG était attendu par Thomas Tuchel, mais surtout par Thiago Silva chez les Blues qui n’auraient cependant jamais dégainé la moindre offre.

Avant que Neymar ne retrouve son meilleur niveau en ce début de saison avec le PSG et sous la houlette de Christophe Galtier, le Brésilien avait beaucoup fait parler de lui sur le marché des transferts. Jugé pas indispensable par la nouvelle direction emmenée par Luis Campos et surtout en raison de la nouvelle politique souligne par le président Nasser Al-Khelaïfi en juin dernier, Neymar aurait pu aller voir ailleurs.

D’ailleurs, Chelsea se serait positionné sur le dossier Neymar. Avant que Raheem Sterling ne débarque, la presse anglaise expliquait il y a plusieurs semaines de cela que le nouveau co-propriétaire des Blues , à savoir Todd Boehly, voulait recruter une véritable tête d’affiche pour lancer le nouveau projet. Les noms de Cristiano Ronaldo et de Neymar ont circulé et Thiago Silva faisait même un appel du pied à son ancien coéquipier en juillet dernier pour qu’il le rejoigne à Chelsea où il aurait également retrouvé Thomas Tuchel.

TRUE✅ @neymarjr will stay at @PSG_inside. There was no offer of @ChelseaFC @BILD_Sport @altobelli13