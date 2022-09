Foot - Mercato - PSG

PSG : Neymar au cœur d’un incroyable deal sur le mercato ?

Publié le 1 septembre 2022 à 17h35 par Bernard Colas

Au cœur des rumeurs durant l’été, Neymar a fait taire les critiques après son excellent début de saison avec le PSG. Des prestations qui ne seraient pas passées inaperçues en Premier League, puisqu’un intérêt de Chelsea est évoqué ces dernières heures. Cependant, l’avenir du Brésilien se situerait bel et bien du côté du Parc des Princes.

Annoncé sur le départ au début de l’été, Neymar est parvenu à faire taire les critiques au cours de ses premières sorties avec le PSG. Avec 9 buts et 6 passes décisives en6 rencontres disputées, l’international auriverde est l’homme en forme de ce début de saison, ce qui ne serait pas passé inaperçu en Premier League.

Chelsea lorgnerait Neymar

Ces dernières heures, The Daily Mail a indiqué que Chelsea gardait un œil sur Neymar. Thomas Tuchel est à la recherche d’un renfort offensif et connaît bien la star auriverde après son passage sur le banc du PSG. Selon The Times , les Blues se seraient effectivement renseignés sur Neymar, mais la direction parisienne n’envisagerait pas le départ de sa star. Journaliste chez Sky Sports , Kaveh Solhekol reconnaît que le numéro 10 du PSG ne devrait pas plier bagage en cette fin de mercato.

Mercato - PSG : Le Qatar a lâché une énorme réponse pour le transfert de Neymar https://t.co/HjXZ45uaTJ pic.twitter.com/G6pdLyr3hI — le10sport (@le10sport) August 31, 2022

« Je serais surpris si quelque chose se passait avec Neymar »

« Il y a eu des rumeurs en France selon lesquelles Chelsea serait intéressé par un transfert tardif pour Neymar. D'après ce que nous savons, Christophe Galtier souhaite qu'il reste. Il a commencé la saison de manière brillante. Il s'entend également très bien avec Kylian Mbappé, ce qui est très important au PSG. Le PSG se montre très actif sur le mercato, je serais surpris si quelque chose se passait avec Neymar. On nous dit qu'il est très improbable que quelque chose se passe avec Neymar, ce serait extraordinaire en ce qui concerne le PSG, mais ils savent et respectent le fait que Chelsea a les finances pour signer Neymar », confie Kaveh Solhekol.

Galtier avait semé le doute...