Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict final tombe pour le transfert de Neymar

Malgré l'intérêt de Chelsea, Neymar ne devrait pas quitter le PSG d'ici la fin de ce mercato estival. Alors que le marché des transferts fermera ses portes ce jeudi à 23 heures, les Blues de Thomas Tuchel n'auraient pas formulé la moindre offre pour boucler l'arrivée de la star brésilienne.

Auteur d'un début de saison fracassant, Neymar aurait tapé dans l'oeil de Chelsea. En effet, le club emmené par Thomas Tuchel s'intéresserait de près à la star brésilienne du PSG. Et comme l'a révélé The Times dernièrement, les Blues seraient allés à la pêche aux renseignements pour le transfert de Neymar.

TRUE✅ @neymarjr will stay at @PSG_inside. There was no offer of @ChelseaFC @BILD_Sport @altobelli13