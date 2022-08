Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable tentative pour Neymar dévoilée

Publié le 31 août 2022 à 21h15 par La rédaction

En feu depuis le début de la saison, Neymar enchaîne les grosses performances sous le maillot du PSG. Cependant, l’international brésilien s’est aussi retrouvé au coeur d’une polémique, avec le Penaltygate. Et une incroyable tentative venue d’Angleterre, sur le mercato, a été révélée concernant le milieu offensif parisien…

Neymar est l’un des hommes forts du début de saison parisien. En effet, depuis le début de la saison, le meneur de jeu du PSG enchaîne les prestations XXL. Auteur de 8 buts et 6 passes décisives en 5 matches officiels (4 en Ligue 1 et 1 lors du Trophée des Champions), la star brésilienne brille. Cependant, une première polémique est venue entacher cette forme olympique : celle du Penaltygate, avec Kylian Mbappé. Et un club aurait tenté une approche folle…

Chelsea aurait tenté Neymar

Ainsi, comme révélé par le Times , le club de Chelsea se serait renseigné pour Neymar. En effet, après la défaite 2-1 en Premier League face à Southampton, les Blues auraient décidé d’accélérer sur le marché des transferts. Après avoir bouclé le coup Wesley Fofana, Thomas Tuchel aurait tenté de faire venir Neymar sur le front de l’attaque.

Le PSG catégorique

Cependant, la réponse du PSG aurait été catégorique : aucun départ ne serait à prévoir pour Neymar. De quoi refroidir les ardeurs de Chelsea, qui se serait ainsi lancé sur une toute autre piste pour se renforcer offensivement. Cette année pourrait bien être celle du Brésilien au sein du PSG, alors que son début de saison est tonitruant d’un point de vue statistique…