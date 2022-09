Foot - PSG

Avant la C1, le PSG et l'OM dévoilent de grosses surprises

Publié le 4 septembre 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

A quelques jours du débuts de la Ligue des champions, les clubs engagés ont dévoilé leurs listes de joueurs pour disputer la compétition. Le PSG et l'OM en font partie et les listes des deux clubs français présentent quelques surprises, notamment du côté marseillais où Isaak Touré, recruté pour 7M€ cet été, est absent. Bamba Dieng et Cédric Bakambu sont également écartés, tout comme Mauro Icardi à Paris.

Cette semaine, la Ligue des champions fait son grand retour. Les premiers matches de la phase de groupes se dérouleront mardi et mercredi, plus tôt que d'habitude à cause de la Coupe du monde qui se disputera en fin d'année au Qatar. Mais cette saison, les deux clubs français engagés en C1 semblent en grande forme au moment d'aborder la saison européenne. En effet, le PSG et l'OM partagent la tête du classement de Ligue 1 avec 5 victoires et 1 nul depuis le début de saison et donc 16 points pris sur 18 possibles. Les Marseillais seront d'ailleurs à Londres mercredi pour y défier Tottenham tandis que les Parisiens affronteront la Juventus au Parc des Princes. Et avant ces grands rendez-vous, les listes de joueurs inscrits pour la Ligue des champions ont été dévoilées. Et les surprises ne manquent pas.

Touré, l'absent surprise à l'OM

Du côté de l'OM, la sanction du fair-play financier prononcée en 2018 s’applique encore cette saison, ce qui contraint le club phocéen à n'inscrire que 21 joueurs sur les 25 possibles. Un quota revu à 20 compte tenu du fait que l'OM n'a aucun joueur formé au club sur sa liste. Premier enseignement des joueurs inscrits par les Marseillais pour la Ligue des champions, Bamba Dieng n'entre toujours pas dans les plans d'Igor Tudor. Poussé au départ tout l'été, l'attaquant sénégalais avait vu son transfert à Nice capoter au dernier moment. Son absence de cette liste n'est donc pas surprenante, mais confirme qu'il est toujours partant. Autre attaquant écarté, Cédric Bakambu, lui aussi peu utilisé depuis le début de saison. Et le départ d'Arkadiusz Milik ne change visiblement rien pour l'ancien Sochalien. En revanche, la grande surprise concerne l'absence d'Isaak Touré. Recruté pour environ 7M€ cet été, le jeune défenseur central est donc écarté du groupe pour la C1. Barré pas la concurrence de Mbemba, Gigot, Balerdi, Bailly ou encore Kolasinac, l'ancien Havrais est donc la principale victime de la sanction du fair-play financier.

Avec un effectif réduit, le PSG inscrit... 5 gardiens !

Côté parisiens, la liste n'a pas du être difficile à constituer. Et pour cause, après l'énorme dégraissage estival, l'effectif du PSG a fondu, au point que Christophe Galtier se contentera de 23 joueurs contre les 25 autorisés. Et pourtant, contrairement aux saisons précédentes, les club de la capitale a pu inscrire tous ses joueurs, même les étrangers qui ne pouvaient pas tous être présents jusque-là afin que le PSG puisse respecter les contraintes notamment concernant le quota de joueurs formés au club et en France. Letellier, Lavallée, Kimpembe et Mbappé sont les quatre parisiens considérés comme étant formés au PSG, tandis que Mukiele et Ekitike sont quant eux issus de centres de formation en France. D'ailleurs, le PSG a inscrit cinq gardiens de but. En plus de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas et Sergio Rico, les deux jeunes Alexandre Letellier et Lucas Lavallée sont également présents. Pour le reste, Mauro Icardi est également absent. Ce n'est pas une surprise puisque l'Argentin est toujours en instance de départ. Enfin, à noter que les jeunes El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery seront présents dans la liste B, éditable avant chaque match, et qui seront donc disponibles pour le PSG.

Les listes des clubs français en Ligue des champions

La liste A de l’OM :



- Gardiens : Pau Lopez, Ruben Blanco

- Défenseurs : Chancel Mbemba, Eric Bailly, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi, Sead Kolasinac, Jonathan Clauss, Issa Kaboré, Nuno Tavares

- Milieux : Valentin Rongier, Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout, Pape Gueye, Gerson

- Attaquants : Dimitri Payet, Amine Harit, Cengiz Ünder, Alexis Sanchez



La liste A du PSG :



- Gardiens : Navas, Donnarumma, Rico, Letellier, Lavallée

- Défenseurs : Marquinhos, Kimpembe, Sergio Ramos, Mukiele, Hakimi, Nuno Mendes, Bernat

- Milieux : Verratti, Danilo, Fabian Ruiz, Vitinha, Soler, Sanches

- Attaquants : Mbappé, Messi, Neymar, Sarabia, Ekitike