PSG : À Paris, Lionel Messi a conquis son monde

Publié le 5 septembre 2022 à 17h15 par Thomas Bourseau

Lionel Messi se montrerait particulièrement heureux et souriant cette saison au Camp des Loges. Que ce soit lors des entraînements avec ses coéquipiers ou envers des salariés du club de la capitale. De quoi convaincre Christophe Galtier qui serait totalement conquis par l’Argentin.

Après un premier exercice tronqué par les trêves internationales à répétition, le fait qu’il ait été positif au Covid-19 et surtout en raison de l’absence d’une véritable préparation physique, Lionel Messi retrouve petit à petit de sa superbe au PSG alors qu’il est entré dans l’ultime année de son contrat au sein du club de la capitale.

Messi se lâche au Camp des Loges

En ce début de saison, Lionel Messi s’est montré particulièrement inspiré sur les pelouses de Ligue 1. En attestent ses trois réalisations et ses six passes décisives délivrées à ses coéquipiers du PSG. En outre, lors des séances d’entraînements au Camp des Loges, le numéro 30 du PSG apparaîtrait bien plus souriant que pendant l’exercice précédent comme Le Parisien a tenu à le souligner dans ses colonnes du jour ce lundi. De plus, des salariés du centre d’entraînement du PSG seraient particulièrement ravis de voir Lionel Messi les saluer, lui qui apporterait de l’attention et de l’égard à chacun des salariés en question.

Galtier est conquis par Lionel Messi, mais pas que…