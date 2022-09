Foot - PSG

PSG : Dans quelques jours, Al-Khelaïfi va retrouver son pire ennemi

Publié le 4 septembre 2022 à 22h30 par Axel Cornic

Depuis son arrivée à la tête du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas cessé de voir son influence grandir. Désormais, il semble clairement être le bras droit du président de l’UEFA Aleksander Čeferin et a pris les rênes de l’ECA en lieu et place d’Andrea Agnelli, l’un des chefs de file de la Super League... qu’il retrouvera ce mardi !

C’est une nouvelle saison européenne qui va s’ouvrir ce mardi, avec les grands débuts de la Ligue des Champions. Une compétition que le PSG adore et qu’il souhaite absolument remporter depuis l’arrivées des investisseurs qataris au début des années 2010. Sa quête débutera sur une affiche inédite, puisque le PSG accueillera la Juventus au Parc des Princes, une équipe contre laquelle il n’a jamais gagné dans son histoire. Mais ce match pourrait également être le théâtre d’une autre rencontre...

PSG : Avant le choc, l'Italie panique et craint le pire face au PSG de Galtier https://t.co/TVPxFOVqWj pic.twitter.com/9FFRnR0Y0x — le10sport (@le10sport) September 4, 2022

Al-Khelaïfi et Agnelli, ils se sont tant aimés

Ce dimanche, L’Equipe évoque les retrouvailles entre Nasser Al-Khelaïfi et Andrea Agnelli, deux hommes proches sous plusieurs facettes et qui s’appréciaient beaucoup. « Mais il y a eu le coup d'État de la Super Ligue » a confié au quotidien, un proche du président du PSG. Il est vrai qu’avec Florentino Pérez, le président de la Juventus est l’un des chefs de file de la Super League, compétition assez controversée qui a vu le jour en avril 2011 sans toutefois jamais se concrétiser. De l’autre côté, le PSG et Al-Khelaïfi ont fait partie des opposants et des soutiens de l’UEFA, avec notamment le Bayern Munich.

« En fait, dans ce dossier, les deux s'accusent de trahison »

D’une amitié semble donc être née une véritable opposition entre deux présidents de deux clubs extrêmement influents sur la scène européenne. « En fait, dans ce dossier, les deux s'accusent de trahison. Agnelli reproche à Al-Khelaïfi d'avoir communiqué à Ceferin des informations sur le projet de Super Ligue. Et Al-Khelaïfi reproche à Agnelli d'avoir voulu "tuer" la Ligue des champions tout en disant le contraire » a poursuivi ce proche de Nasser Al-Khelaïfi, toujours d’après L’Equipe . Ainsi, lorsqu’Andrea Agnelli a été contraint de quitter le poste de président de l’ECA c’est son homologue du PSG qui l’a remplacé au pied levé, devenant l’une des personnes les pls importantes du football européen.

« Al-Khelaïfi trouve qu'Agnelli a été incorrect et qu'il a menti »