PSG : Messi, Neymar, Mbappé... Galtier prévient ses stars

Publié le 5 septembre 2022 à 06h00 par Arthur Montagne

Engagé dans une saison avec un rythme de folie, le PSG a lancé sa série de matches tous les trois jours qui va se poursuivre jusqu'à la Coupe du monde. Par conséquent, Christophe Galtier est contraint d'effectuer un turnover y compris avec ses stars. Pour le moment tout se passe bien, mais le technicien français prévient ses attaquant pour le reste de la saison.

Avec la Coupe du monde en fin de saison, le calendrier jusqu'au mois de novembre va être infernal, y compris pour le PSG qui va enchaîner un match tous les trois jours. Une situation qui pousse Christophe Galtier à effectuer une gestion méticuleuse de son effectif, et les stars ne sont pas épargnées. Contre le FC Nantes, Neymar, auteur d'un début de saison très impressionnant, a débuté sur le banc de touche à seulement trois jours du choc contre la Juventus en Ligue des champions. Un choix parfaitement accepté par le numéro 10 du PSG.

Neymar a accepté la situation

En effet, en conférence de presse, Christophe Galtier a révélé que Neymar avait compris la situation : « J'en ai parlé deux fois, une fois avec les uns et les autres et une autre fois avec tout le groupe, pour leur dire que ça allait être comme ça et qu'il fallait avoir la bonne attitude et accepter. Et il faut valoriser aussi l'entrée d'un partenaire ». Finalement, Neymar est entré à l'heure de jeu pour remplacer Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, et qui a également un peu soufflé. Et la star de l'équipe de France n'a pas bronché lors de son remplacement.

«Il faut que tout le monde comprenne qu'ils ne pourront pas faire tous les matchs»

Une gestion des stars assez inédite au PSG, surtout dans une aussi bonne ambiance. « Vous dites que c'est nouveau, mais c'est une obligation pour tout le monde par rapport au calendrier hyper chargé. On joue énormément, tous les trois jours, après tous les quatre jours, ensuite il y a la Coupe du Monde... Il faut que tout le monde comprenne qu'ils ne pourront pas faire tous les matchs », explique Christophe Galtier.

