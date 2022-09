Foot - PSG

PSG : En plein malaise avec Neymar, Mbappé sort enfin du silence

Publié le 5 septembre 2022 à 19h10 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 5 septembre 2022 à 19h11

Quelques semaines après la fameuse polémique du « penaltygate », Kylian Mbappé a été interrogé pour la première fois sur le sujet. L’attaquant du PSG a expliqué que Neymar pouvait être amené à frapper selon les circonstances, tout en précisant qu’il y aurait bien une discussions entre les deux stars.

Cela restera comme la première polémique que Christophe Galtier a dû gérer. Alors que tout roulait pour le PSG, Kylian Mbappé a refusé de laisser Neymar tirer un pénalty lors du match contre Montpellier. Très vite, le coach parisien a tenu à éteindre l’incendie.

Christophe Galtier a voulu apaiser les tensions

« J'ai apprécié l'attitude de Kylian de l'avoir félicité et celle de "Ney" de l'avoir remercié. Ce sont des grands joueurs et c'est aussi à eux de décider ce qu'il en est en fonction de ce qu'ils ressentent. Le plus important c'est que Neymar l'ait marqué et que Kylian soit venu le féliciter », confiait Christophe Galtier après le désormais célèbre « penaltygate ».

« Si le match fait que Neymar doit tirer, Neymar tirera »