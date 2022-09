Foot - PSG

Le gouvernement Macron tacle Galtier, la polémique s'intensifie

Questionné ce lundi sur les déplacements du PSG en avion, Christophe Galtier a répondu avec ironie à la proposition du patron des TGV Alain Krakovitch, invitant le club de la capitale à utiliser le train. Une sortie qui n’a pas fait sourire Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports.

C’est une polémique à laquelle ne s’attendait pas le PSG à quelques heures de son entrée en Ligue des champions. Après son déplacement à Nantes en jet privé, le club de la capitale s’est fait interpeller sur Twitter par Alain Krakovitch, le directeur de TGV-Intercités invitant l’écurie parisienne à utiliser le train à l’avenir afin de réduire son empreinte carbone. « Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inoui. PSG, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité ».

« On va voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile »

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille d’affronter la Juventus, Christophe Galtier a été interrogé sur le sujet, mais l’entraîneur du PSG a préféré manier l’humour pour répondre à la question : « Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Ce matin, on a parlé avec la société qui organise les déplacements et on va voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile ». Une réponse qui n’a pas fait sourire tout le monde.

M.Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables - on en parle ? @PSG_inside @CBeaune #Sobriété #Mbappe #Galtier #psg #TGV https://t.co/gzmcjI4N8J — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) September 5, 2022

