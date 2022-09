Foot - PSG

PSG : Frustré, Mbappé se lâche sur les choix de Galtier

A peine arrivé au PSG, Christophe Galtier met en place ses idées et prend déjà des décisions lourdes, concernant notamment la gestion de ses stars. Questionné sur la méthode de son nouvel entraîneur qui n’hésite pas à le faire sortir en cours de jeu, Kylian Mbappé a été très direct dans sa réponse, expliquant qu’il accepterait les choix même s’il n’était pas ravi.

Après un an et demi sous les ordres de Mauricio Pochettino, Kylian Mbappé est désormais dirigé par Christophe Galtier. Champion de France avec le LOSC devant le PSG lors de la saison 2020-2021, le technicien français a été choisi par les dirigeants parisiens pour relever les grands objectifs du club de la capitale.

Au PSG, Galtier impose ses idées

Dès son arrivée au PSG, Christophe Galtier a fait des choix forts, à savoir instaurer un loft pour prévenir les joueurs indésirables qu’ils devaient quitter le club. Au sujet de ses stars, Galtier est également intransigeant. Malgré le statut de Neymar Jr, Lionel Messi et Kylian Mbappé, l’entraîneur du PSG n’hésite pas à les mettre sur le banc ou à les sortir en cours de match.

« Si vous pensez que quand je vais sortir j'aurais la banane, je ne l'aurais pas »