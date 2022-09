Foot - PSG

PSG : Une polémique éclate, Mbappé et Galtier au cœur d'un malaise

Publié le 6 septembre 2022 à 08h30 par La rédaction

Interrogé en conférence de presse au sujet des déplacements en avion du PSG, Christophe Galtier a réalisé un trait d’humour qui n'est pas passé aux yeux de tout le monde. Alors que certains réclament des efforts de la part du club sur le plan écologique, la sortie du technicien français aurait fait grincer des dents en interne, et il en serait de même après la réaction hilare de Kylian Mbappé.

Christophe Galtier pourrait bien faire face à sa première grosse polémique à la tête du PSG. Après le PenaltyGate , qui concernait Kylian Mbappé et Neymar, le coach parisien se retrouve sous le feu des critiques. En cause, une sortie jugée malvenue par plusieurs observateurs concernant les déplacements du PSG au cours de la saison…

« On va voir si on peut se déplacer en char à voile »

Interrogé en conférence de presse avant le match opposant le PSG à la Juventus en Ligue des Champions, Christophe Galtier a ironisé sur la polémique des déplacements en jet privé des joueurs parisiens, et de leur impact sur l’environnement. « Je me doutais bien qu’on allait avoir cette question-là. Pour être honnête avec vous, ce lundi matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut as se déplacer en char à voile » . Une sortie qui aura donc faire rire une partie de l’assemblée, y compris Kylian Mbappé. Mais depuis, cette réaction fait réagir.

« M.Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables »

En effet, la Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a tenu à réagir sur Twitter après cette déclaration de Christophe Galtier. « M.Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables. On en parle ? ». Le débat avait commencé quelques heures plus tôt après la sortie d'Alain Krakovitch, président de TGV, qui était monté au créneau après le déplacement en avion des hommes de Galtier jusqu'à Nantes : « Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inoui. PSG, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité ».





