Foot - PSG

Avant Galtier et Mbappé, retour sur les polémiques de l’ère QSI

Publié le 7 septembre 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Christophe Galtier et Kylian Mbappé ont provoqué une vive polémique suite à leur rires et leur réaction de lundi soir au sujet de l’écologie, le PSG doit donc gérer une situation peu évidente. Retour à cette occasion sur les différentes polémiques vécues depuis le début de l’ère QSI.

Interrogé en conférence de presse lundi sur la possibilité de voyager en train plutôt qu’en avion pour des questions écologiques, Christophe Galtier s’est fendu d’une réponse ayant suscité une vive polémique : « Pour être très honnête avec vous, je m’attendais à cette question. On a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile ! », a lâché l’entraîneur du PSG, provoquant un fou rire de Kylian Mbappé. Des images qui font donc polémique, et ce n’est pas la première situation du genre à gérer pour la direction du club parisien depuis le rachat par le Qatar, en 2011.

PSG : Galtier, Mbappé... Réunion avec le gouvernement Macron après la polémique https://t.co/WiQ39Ve9m4 pic.twitter.com/jjZbAiAOgz — le10sport (@le10sport) September 6, 2022

Serge Aurier et le fameux Periscope

Le 14 février 2016, quatre jours avant un choc face à Chelsea en Ligue des Champions, Serge Aurier s’était retrouvé au coeur d’un énorme scandale puisqu’il avait insulté Laurent Blanc de « fiotte » et taclait plusieurs partenaires tels que Zlatan Ibrahimovic et Salvatore Sirigu dans une vidéo diffusée en direct sur Periscope . Un dossier qui avait fait grand bruit, et entaché l’autorité du PSG.

D’ailleurs, un peu plus d’un an plus tard, le 13 mars 2017, Serge Aurier avait encore fait parler de lui négativement lors d’un match à Lorient puisqu’il n’avait ni son short ni ses chaussettes au moment d’entrer en jeu, provoquant la grosse colère d’Unai Emery, son entraîneur cette saison-là au PSG.

Ibrahimovic et l’histoire du PSG

En mars 2016, quelques mois avant son départ du PSG, Zlatan Ibrahimovic s’était fendu d’une sortie médiatique en conférence de presse au sujet de l’histoire du club de la capitale qui avait fait grand bruit : « Le club est né vraiment avec l'arrivée des Qataris. Paris est dans un nouveau projet, Chelsea a connu la même évolution depuis dix ans désormais. Il suffit de voir combien de temps ils ont mis pour gagner la Ligue des champions. Donc il faut être patient ». Des propos qui avaient été jugés irrespectueux par bon nombre de supporters du PSG.

Gueye et la lutte contre l’homophobie

La saison passée, à l’occasion d’une journée de championnat au cours de laquelle l’ensemble des équipes de Ligue 1 arboraient des tuniques aux couleurs LGBT pour la lutte contre l’homophobie, Idrissa Gueye aurait refusé de porter ce maillot pour le déplacement du PSG à Montpellier. Le milieu de terrain sénégalais n’avait donc pas été du déplacement pour « raisons personnelles » selon le club francilien

Le penaltygate de Cavani contre Neymar

Il y a déjà eu un penaltygate au PSG avant celui opposant Kylian Mbappé et Neymar cette saison. En septembre 2017, alors que le numéro 10 brésilien venait d’arriver au PSG, il a été opposé dans le même style à Edinson Cavani, et Daniel Alves s’était mêlé à leur histoire en « confisquant » le ballon au buteur uruguayen pour le laisser à Neymar lors d’un match contre l’OL.

Quand Ben Arfa réclame du temps de jeu sur les réseaux sociaux