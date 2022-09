Foot - PSG

Galtier, écologie... Cet élément à connaitre sur la polémique

Publié le 6 septembre 2022 à 12h45 par La rédaction

En conférence de presse lundi, Christophe Galtier é répondu de manière ironique à la question des déplacements faits par le PSG. Depuis, le club de la capitale est au coeur d’une polémique suite aux propos de l’entraîneur parisien. Mais de nouveaux éléments ont été dévoilés à ce sujet.

Présent lundi en conférence de presse avant d'affronter la Juventus en Ligue des Champions, Christophe Galtier a été interrogé au sujet de la réaction du directeur des TGV-intercités suite au déplacement en avion du PSG pour se rendre à Nantes. L’entraîneur parisien avait préféré répondre à la question de manière ironique, mais ses propos ont fait polémique : « Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Ce matin, on a parlé avec la société qui organise les déplacements et on va voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile »

Voilà l'affaire de #galtier et du #charàvoile. 1 Le #PSG négocie avec la SNCF depuis des mois. 2 ça achoppe sur l'absence des trains de nuit (cf. horaire des matchs). 3 Comme toujours, la terre entière se sent de donner des leçons de moral au foot. Et 4 Galtier s'énerve. De rien. — Grégory Schneider (@SchneiderGrgory) September 5, 2022

Des propos qui ne sont pas passés inaperçus

Depuis les propos de Christophe Galtier, le PSG est au coeur d’une polémique et les déclarations de l’entraîneur ne sont pas passées inaperçues du côté des politiciens. Nombreux sont ceux qui ont tenu à réagir et ont même fustigé le club de la capitale.

Le PSG négocie depuis plusieurs mois avec la SNCF