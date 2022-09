Foot - PSG

PSG : L’hommage de Verratti à trois légendes du projet QSI

Publié le 6 septembre 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Membre emblématique du PSG version QSI, Marco Verratti a traversé les années depuis le rachat du club de la capitale par le Qatar en 2011. Et le milieu de terrain italien a tenu à rendre hommage à trois anciens cadres du vestiaire du PSG : Zlatan Ibrahimovic, Maxwell ainsi que son compatriote Thiago Motta.

Méconnu du grand public européen avant son arrivée au PSG en provenance de Pescara en 2012, Marco Verratti s’est progressivement imposé comme une grande figure du projet QSI ainsi qu’une référence mondiale au poste de milieu de terrain. D’ailleurs, l’international italien a vu défiler un certain nombre de grands noms au PSG ces dix dernières années, et dans un entretien accordé à RMC Sport, Verratti à tenu à saluer trois anciennes légendes du club.

« Ibra, Thiago Motta et Maxwell »

« Je pense à mes débuts avec Ibra, Thiago Motta, Maxwell. J’ai beaucoup appris de chacun d’eux. Ibra avec son aura invincible. Thiago Motta, qui a joué au même poste que moi. J’ai beaucoup appris de lui. Jouer simple au football est parfois la chose la plus difficile à faire, c’est une personne qui ne semble pas vouloir briller quand vous êtes à ses côtés, et vous vous en rendez compte avec la manière qu’il a de faire fonctionner l’équipe… », explique Marco Verratti, qui avait d'ailleurs été présenté en conférence de presse par le PSG le même jour que Zlatan Ibrahimovic à l'été 2012.

« Maxwell, un gars humble »

Le numéro 6 du PSG poursuit sur Maxwell et ne manque de rendre un vibrant hommage à l’ancien latéral gauche brésilien : « Et puis, il y avait Maxwell, c’est un gars extrêmement humble qui m’a donné beaucoup de conseils. Il a été comme un grand frère pour moi. Donc, je pense que ces trois personnes ont marqué mes débuts. Je les ai rencontrés très jeune, ils ont été ceux qui m’ont le plus aidé », poursuit l’international italien.

