PSG : Verratti lâche une énorme confidence sur son transfert

Publié le 5 septembre 2022 à 09h15 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Marco Verratti est une véritable star au PSG. Cela fait maintenant 10 ans que l’Italien est présent au sein du club de la capitale. Une très belle aventure qui dure dans le temps, mais tout aurait pu se passer différemment. En effet, revenant sur son transfert en provenance de Pescara, Verratti a fait part de certains doutes…

En 2012, Leonardo a tenté un incroyable pari qui a aujourd’hui porté ses fruits. Le Brésilien, alors directeur sportif du PSG, était allé piocher en Serie B pour recruter Marco Verratti. Inconnu du grand public, le milieu de terrain italien est ainsi arrivé en provenance de Pescara. Un recrutement incroyable quand on voit aujourd’hui l’importance de Verratti au PSG.

« Quand il fallait faire un choix j’avais des doutes »

Cela fait donc maintenant 10 ans que Marco Verratti est au PSG. Un transfert à propos duquel l’Italien a eu certains doutes comme il a pu le révéler. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé à RMC , Verratti a avoué : « Est-ce que j’ai eu des doutes sur le fait d’être arrivé trop tôt ? Bien sûr quand il fallait faire un choix j’avais des doutes, mais je suis incroyablement heureux depuis que je suis ici même 10 ans plus tard. La Serie A me manque parce que c’est ce que je regardais quand j’étais enfant, mais ici j’ai eu ce dont j’avais besoin pour me développer et m’amuser ».

