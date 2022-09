Foot - PSG

PSG : Mbappé affiche une énorme ambition après sa prolongation

Publié le 5 septembre 2022 à 23h45 par La rédaction

Le PSG affrontera la Juventus ce mardi soir dans le cadre de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. À la veille de ce choc, Kylian Mbappé a accompagné son coach Christophe Galtier en conférence de presse d'avant-match. L'attaquant parisien nourrit de grandes ambitions pour cette nouvelle campagne européenne.

La Ligue des Champions est de retour ce mardi soir. Alors que le PSG affrontera la Juventus, Kylian Mbappé se projette déjà sur la suite de la compétition et espère un grand parcours du PSG. En conférence de presse, il ne cache pas ses ambitions.

« Je veux toujours gagner »

Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Kylian Mbappé a fixé les objectifs du PSG en Ligue des Champions. « Je veux toujours gagner. Mon objectif quand je rentre sur un terrain, c'est de tout faire pour ramener la victoire. La Ligue des champions, c'est une compétition très difficile, les grandes équipes se sont renforcées, elles sont prêtes et armées pour gagner. On va se battre avec nos armes et tout faire pour aller le plus loin possible » prévient la natif de Bondy.

« C'est important de battre des grands noms comme la Juventus »