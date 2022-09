Foot - PSG

PSG : Mbappé réagit à la nouvelle polémique avec Neymar

Publié le 7 septembre 2022 à 09h45 par Axel Cornic mis à jour le 7 septembre 2022 à 10h38

Kylian Mbappé peut avoir quelques regrets après la victoire du Paris Saint-Germain sur la Juventus (2-1), lors de la première journée de Ligue des Champions. L’attaquant français avait en effet la chance de pouvoir mettre à l’abri son équipe en offrant le troisième but à son coéquipier Neymar… qui n’a finalement jamais vu le ballon arriver.

Comme souvent avec le PSG, une belle victoire s’accompagne de petites polémiques et au lendemain de la bonne entrée en matière en Ligue des Champions cela ne fait pas exception. Kylian Mbappé aurait en effet pu offrir un but tout fait à son coéquipier Neymar, qui lui avait fait une offrande pour le premier but de la rencontre face à la Juventus.

PSG : Avant Galtier et Mbappé, retour sur les polémiques de l’ère QSI https://t.co/t3YafRxGWD pic.twitter.com/YdtS1wKnlh — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

« Ce sont des faits de jeu »

Au micro de RMC Sport , Kylian Mbappé a été invité à réagir à ce gros raté sur ce qui aurait pu être le but du 3-0. « J’ai raté beaucoup de buts dans ma vie, je vais en marquer beaucoup et en rater beaucoup. Ce sont des faits de jeu » a déclaré la star du PSG. « Ce n'est pas en ratant qu'on pénalise son équipe, c'est en repensant aux ratés ».

« C’est la Ligue des Champions, si c’était facile on l’aurait déjà gagnée »