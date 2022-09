Foot - PSG

PSG : Mbappé réclame déjà un gros changement en interne

Publié le 8 septembre 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

Mardi soir, le PSG a dominé la Juventus au Parc des Princes (2-1). Mais si les Parisiens ont réussi une première période très aboutie, ce fut un peu plus poussif lors du second acte. C'est la raison pour laquelle, Kylian Mbappé espère que certaines choses vont changer.

Après de longues semaines d'attente, le PSG faisait enfin son retour en Ligue des champions et les Parisiens, après un début de saison tonitruant en Ligue 1, étaient d'autant plus attendus. Dans un Parc des Princes en feu, le PSG ainsi dominé la Juventus (2-1) grâce à une première période totalement maitrisée lors de laquelle Kylian Mbappé a inscrit un doublé. Néanmoins, aux yeux de l'attaquant français, il reste encore beaucoup de progrès à faire.

Mbappé cible les zones d'amélioration

« Il y en a beaucoup. Je pense qu’on doit plus insister sur le fait d’instaurer notre jeu dans le camp adverse, essayer de vraiment accentuer nos temps forts, avoir un bloc qui ne soit pas trop large pour essayer de fermer les angles de passes et pouvoir courir le moins possible », assure-t-il au micro de Canal+ avant de poursuivre.

«Ce sont plein de choses comme ça qu’on doit bosser»