PSG : Après la polémique, un club de L1 fait la leçon à Galtier

Publié le 7 septembre 2022 à 16h00 par Arthur Montagne

Depuis quelques heures, Christophe Galtier se retrouve au coeur de la tempête médiatique après que ses propos en réponse au directeur des TGV-intercités, Alain Krakovitch ont suscité un énorme tollé. Et s'il peut compter sur plusieurs soutiens au sein du milieu du football, Franck Haise quant à lui préfère rappeler les efforts consentis par le RC Lens.

Lundi soir, en conférence de presse, Christophe Galtier a été invité à répondre au directeur des TGV-intercités, Alain Krakovitch, qui avait pointé du doigt le fait que le PSG se déplaçait en avion plutôt qu'en train, même pour des courts trajets. Et la réponse de l'entraîneur parisien n'avait pas manqué de faire un tollé. « Ce matin, on a parlé avec la société qui organise les déplacements et on va voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile », a lancé le coach du PSG. Une ironie très mal perçue et qui a suscité une vive polémique.

PSG : En pleine polémique, la SNCF apporte de grosses réponses au PSG https://t.co/cU0pW6eMv9 pic.twitter.com/V6WTcTHBwX — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

Le mea culpa de Galtier

Par conséquent, après la victoire contre la Juventus mardi soir (2-1), Christophe Galtier a fait son mea culpa au micro de Canal+ : « Ce n’était pas le moment de faire ces propos. Je le regrette. C’était une blague de mauvaise qualité, pas au bon moment. Je suis concerné par les problèmes de climat, les problèmes de notre planète. Je sais la responsabilité que nous avons. J’ai entendu qu’on était hors sol, c’est faux. On est lucide. Cette blague arrive au mauvais moment, elle est de mauvais goût . »

«Les trajets de moins de 4h on les fait en car»