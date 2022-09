Foot - PSG

Galtier prend une décision pour Messi, l'Argentine est sous le choc

Publié le 7 septembre 2022 à 10h30 par Arthur Montagne

Cette saison, le rythme va être infernal pour les joueurs. Et pour cause, avec la Coupe du monde en fin d'année, le calendrier sera démentiel à l'image de celui du PSG qui va devoir enchaîner des matches tous les trois jours jusqu'au Mondial au Qatar. Cela oblige Christophe Galtier à prendre de grandes décisions comme celle de faire souffler ses stars. D'ailleurs, le remplacement de Lionel Messi contre la Juventus a surpris du côté de l'Argentine.

Avec la Coupe du monde en plein hiver au Qatar, la saison s'annonce particulière pour le clubs. Et pour cause, pour les équipes engagées en Coupe d'Europe, les matches vont s'enchaîner tous les trois jours jusqu'au début du Mondial. Par conséquent, les entraîneurs sont obligés de s'adapter, à commencer par Christophe Galtier au PSG qui doit prendre des décisions fortes avec ses stars offensives, comme ce fut le cas mardi soir contre la Juventus.

Après Mbappé et Neymar, Messi est remplacé

En effet, contre le FC Nantes samedi, Neymar avait débuté sur le banc de touche avant d'entrer en jeu vers la 60e minute pour remplacer Kylian Mbappé. De son côté, Lionel Messi avait disputé l'intégralité de la rencontre. En revanche, mardi, c'est le numéro 30 du PSG qui a cédé sa place en toute fin de match, à Carlos Soler, afin de maintenir le score contre la Juventus. Un petit évènement puisque c'est la première fois depuis huit ans que Lionel Messi ne termine pas un match de Ligue des champions. C'est en revanche moins inédit cette saison puisque c'est la troisième fois que la star argentine est remplacée en cours de match, à chaque fois à moins de 10 minutes de la fin du match. Avant la Juventus, Lionel Messi n'avait pas terminé les rencontres face à l'AS Monaco (1-1) et Toulouse (3-0).

La presse argentine ne comprend pas le choix de Galtier

Et visiblement, du côté de l'Argentine, on a du mal à comprendre comment Lionel Messi peut subir un tel traitement. « Lionel Messi vit une situation inédite dans ce Paris Saint-Germain commandé par Christophe Galtier. Pourquoi ? Pour la troisième fois, l'entraîneur du parisien a décidé de remplacer l'Argentin. Et la petite frimousse de Leo a encore fait comprendre qu'il voulait continuer sur le terrain… », écrit par exemple le quotidien Olé . Il faut dire que La Pulga n'a pas été habituée à être remplacée en cours de match que ce soit avec le FC Barcelone ou la sélection argentine. Par conséquent, La Nacion ne cache pas sa surprise à son tour. « Messi a été étonnement remplacé à la 84e minute par Carlos Soler », ajoute à son tour le média argentin.

Galtier a déjà prévenu ses stars