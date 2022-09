Foot - PSG

PSG : En pleine polémique, la SNCF apporte de grosses réponses

Publié le 7 septembre 2022 à 08h30 par Thibault Morlain

En pleine crise énergétique et écologique, le PSG se retrouve au coeur de la polémique. En effet, ce sont les voyages en jet privé du club de la capitale qui sont pointés du doigt et les dernières déclarations de Christophe Galtier n’ont pas manqué d’ajouter de l’huile sur le feu. Mais serait-ce possible pour le PSG de voyager en train ? La SNCF a donné des éléments de réponse à ce propos.

Depuis le voyage du PSG à Nantes en jet privé, le club de la capitale est au coeur d’une polémique. Et c’est le président de TGV qui a allumé la mèche en proposant aux Parisiens de voyager plutôt en train. La question a d’ailleurs été posée à Christophe Galtier en marge de la rencontre face à la Juventus et la réponse de l’entraîneur du PSG a déclenché la polémique. Répondant avec ironie, Galtier a suscité de nombreuses réactions, notamment dans la sphère politique où la Première ministre et la ministre des Sports n’ont pas hésité à réprimander le PSG. La solution serait alors de voyager en train dans l’Hexagone et au sein de la SNCF, on s’est confié sur la question.

PSG : En pleine polémique, Élizabeth Borne recadre sèchement Mbappé et Galtier https://t.co/iXcDDao4ov pic.twitter.com/hAqZUzRasU — le10sport (@le10sport) September 6, 2022

« Le PSG n'a pas sollicité de devis »

A la SNCF, on s’est ainsi prononcé sur de possibles voyages en train pour le groupe du PSG. Et pour le moment, cela n’est pas prévu. « Il y a eu des touches visiblement cet été, mais pas de proposition de notre part puisque le PSG n'a pas sollicité de devis. Le buzz devrait déclencher certaines choses », explique cet interlocuteur pour L’Equipe . Le quotidien sportif précise par ailleurs qu’un rendez-vous serait prévu pour les prochains jours entre les deux parties.

La sécurité en question

Les choses vont-elles alors désormais s’accélérer ? Pour transporter le PSG, il faudra alors répondre à différents critères, notamment en ce qui concerne la sécurité. A ce propos, la SNCF a fait savoir : « Dans notre package de services, on propose tout ce qui a attrait à notre propre police ferroviaire, en plus de la sécurité du club d'ailleurs, en gare comme dans le train où, dans le cas d'un train commercial, on va bloquer les accès aux autres voitures pour que l'équipe voyage en toute sérénité. On peut aussi leur proposer des gares périphériques, comme pour le XV de France, avec Massy par exemple, qui évite d'entrer dans Paris intra-muros ».

« On sait faire »