Foot - PSG

PSG : La bonne nouvelle de Galtier avant la Juventus

Publié le 6 septembre 2022 à 20h15 par Thibault Morlain

C’est le grand retour de la Ligue des Champions. Et forcément, le PSG est attendu au tournant alors que le club de la capitale fait partie des favoris. Pour le groupe de Christophe Galtier, cela va commencer par la réception de la Juventus et bonne nouvelle pour le PSG, Vitinha est disponible et titulaire.

Cette année sera-t-elle la bonne pour le PSG en Ligue des Champions ? Pour les hommes de Christophe Galtier, la campagne européenne débute ce mardi avec un choc face à la Juventus pour la Ligue des Champions. Et pour cette rencontre, le PSG va aligner son équipe type avec notamment Vitinha au milieu de terrain. Une bonne nouvelle alors que l’incertitude planait au-dessus du Portugais, touché il y a quelques jours au genou.

Mercato - PSG : Les annonces de Wanda Nara pour Mauro Icardi https://t.co/RbNnrzFUwD pic.twitter.com/hqozyyY8Xk — le10sport (@le10sport) September 6, 2022

« Pas de problème pour Vitinha »

Finalement, Vitinha est bien titulaire pour cette rencontre face à la Juventus. D’ailleurs, avant le coup d’envoi, pour Canal+ , Christophe Galtier a expliqué à propos du joueur du PSG : « Non, pas de problème. Il a fait toute la séance hier. Même s'il a démarré à part, c'était volontaire au niveau du staff médical. Il a fait la totalité de la séance ».

« Il faudra être très entreprenant »