Galtier et Mbappé en pleine tempête, Aulas enfonce le clou

Publié le 6 septembre 2022 à 16h10 par Arthur Montagne

Profitant de l'inauguration de la future Arena où évoluera notamment l’ASVEL, une salle qui répond aux questions environnementales, Jean-Michel Aulas ne manque pas l'opportunité de placer une petite phrase sur la polémique dans laquelle est englué le PSG. Le président de l'OL assure que les Gones éviteront le plus possible de prendre l'avion.

Depuis lundi et son passage en conférence de presse, Christophe Galtier est sous le feu des critiques. Et pour cause, l'entraîneur du PSG s'est amusé des critiques concernant le fait que le club de la capitale ait privilégié l'avion plutôt que le train pour se rendre à Nantes. Le technicien français se retrouve au coeur d'une tempête médiatique. Et Jean-Michel Aulas n'a pas manqué l'occasion de surfer sur cette polémique afin de rappeler que l'OL allait privilégier les déplacements en train ou en car.

«Quand on peut éviter l’avion, on prendra le car ou le train»

« On a déjà introspecté tous ces sujets en interne. Mais sur le plan de l’équipe de l’OL, on aura déjà un certain nombre de déplacements effectués en cars. J’ai compris que la SNCF était en train d’optimiser certains déplacements notamment vers Paris. Donc, on va tout faire, y compris en faisant des efforts, pour qu’il y ait moins de consommation. Quand on peut éviter l’avion, on prendra le car ou le train », assure le président des Gones devant les médias à l'occasion de l'inauguration de la future Arena où évoluera notamment l’ASVEL, une salle qui devrait allier la modernité, tout en respectant le norme environnementale.

«On se doit d’être exemplaires»