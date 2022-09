Foot - PSG

PSG : En pleine polémique, Mbappé reçoit une invitation surréaliste

Publié le 6 septembre 2022 à 15h45 par Arthur Montagne

Ces dernières heures, Kylian Mbappé et Christophe Galtier se retrouvent sous le feu des critiques après leur comportement en conférence de presse face à une question concernant les moyens de transports utilisés par le PSG. Et alors que la polémique enfle, l'attaquant français a reçu une invitation... à l'Assemblée Nationale.

C'est la polémique qui embarrasse le PSG ces dernières heures. En effet, après le tweet du directeur des TGV-Intercités, réclamant aux Parisiens de privilégier le train à l'avion, Christophe Galtier a été invité à réagir en conférence de presse, et sa réponse n'a pas fait rire tout le monde. « Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Ce matin, on a parlé avec la société qui organise les déplacements et on va voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile », a confié l'entraîneur du PSG pendant que Kylian Mbappé était hilare. La polémique a donc enflé et la politique s'en est mêlé. Sans surprise, ce sont les députés Europe Écologie Les Verts qui sont en première ligne.

Alors que Nantes est à 2h en TGV, le #PSG prend un #jetprivé. Tout le monde doit faire sa part pour baisser la consommation d'énergie et lutter contre le dérèglement climatique ! Nous, députés écolos, nous invitons @KMbappe à venir en discuter. https://t.co/MYh3rdyaKn — Eva SAS (@_EvaSas) September 6, 2022

«Je vous invite à l’Assemblée Nationale»

Ainsi, Francesca Pasquini a invité Kylian Mbappé et ses coéquipiers à se rendre à l'Assemblée Nationale. « Je suis sûre que vous êtes un champion au grand cœur Kylian Mbappe mais la "boutade" de votre entraîneur ne fait pas rire grand monde! Je vous invite à l’Assemblée Nationale pour vous former aux enjeux climatiques accompagné de votre équipe. Cap ou pas cap ? », écrit la député EELV sur Twitter .

