Foot - PSG

Char à voile, polémique... Galtier reçoit une invitation inattendue

Publié le 6 septembre 2022 à 13h15 par La rédaction

Le PSG est actuellement au coeur d’une polémique sur les déplacements en avion. Présent en conférence de presse lundi, Christophe Galtier a été interrogé à ce sujet et l’entraîneur parisien a préféré répondre à la question de manière ironique. Ce mardi, le Paris Saint-germain a reçu une invitation surprenante de la part du président de la Fédération Française de char à voile.

Dimanche, le directeur des TGV-intercités, Alain Krakovitch, n'avait pas hésité à interpeller le PSG suite au déplacement en avion du club parisien pour aller à Nantes. « Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inoui. PSG, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité ».

💬 "J’ai le plaisir de lui annoncer qu’on peut aller à Nantes de Paris en char à voile. Il faut juste neuf heures, un vent bien orienté et constant. Ça coûte vraiment moins cher. Entre 100€ et 150€, avec une empreinte carbone égale à 0."https://t.co/WrSBPLAaBM — RMC Sport (@RMCsport) September 6, 2022

« On va voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile »

Interrogé lundi en conférence de presse d’avant match, Christophe Galtier a été interrogé au sujet des déplacements en avion faits par le PSG. Et l'entraîneur parisien a fait polémique avec sa réponse : « Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Ce matin, on a parlé avec la société qui organise les déplacements et on va voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile »

