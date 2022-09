Foot - PSG

Le PSG va-t-il remporter la Ligue des champions cette saison ?

Publié le 6 septembre 2022 à 08h00 par Bernard Colas

Six mois après avoir connu une nouvelle désillusion européenne sur la pelouse du Real Madrid, le PSG retrouve la Ligue des champions ce mardi, au Parc des Princes, face à la Juventus. Le club de la capitale espère plus que jamais décrocher le Graal cette saison, mais selon vous, la saison 2022/23 sera-t-elle la bonne ?

Ce mardi, la Ligue des champions reprend ses droits, un événement très attendu au PSG. Depuis l’arrivée des Qataris, le club de la capitale rêve en effet de décrocher le Graal européen mais a multiplié les déconvenues jusqu’à l’été 2020, et le parcours jusqu’en finale lors du Final 8. L’année suivante, les hommes de Mauricio Pochettino s’étaient une nouvelle fois montrés séduisant en se hissant jusqu’en demi-finale, éliminés par Manchester City après avoir sorti le FC Barcelone et le Bayern Munich. Le PSG semblait en avoir fini avec les remontadas et autres désillusions européennes, jusqu’au soir du 9 mars 2022, et la qualification du Real Madrid malgré la victoire parisienne à l’aller (1-0, 3-1). Une élimination qui a provoqué de gros changements en interne.

Après l’élimination à Madrid, le PSG veut se rattraper

Face à la gronde des supporters en fin de saison dernière, le PSG a décidé d’entamer une nouvelle étape de son projet au cours de l’été, avec les arrivées de Luis Campos et Christophe Galtier, en lieu et place de Leonardo et Mauricio Pochettino. Ensemble, les deux nouveaux hommes forts du club de la capitale se sont entendus sur le mercato, au cours duquel le PSG a mis la main sur six renforts : Vitinha, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Nordi Mukiele, Fabian Ruiz et Carlos Soler. L’écurie parisienne a également frappé fort en conservant Kylian Mbappé, pourtant annoncé avec insistance au Real Madrid. Avec son groupe, et son trio offensif jusqu'ici très efficace composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, Christophe Galtier espère ainsi être le premier entraîneur du PSG à remporter la Ligue des champions, et cela démarrera par un choc face à la Juventus.

« Que le club ait l'ambition de l'emporter, c'est légitime. Qu'on soit favori, je ne le pense pas », estime Galtier

Ce mardi, le PSG reçoit la Juve pour le premier match du groupe H. Christophe Galtier se dit prêt, tout comme les joueurs, qui se sont rapidement focalisés sur cette rencontre après la victoire à Nantes (3-0). « J'ai remarqué après notre victoire à Nantes que les joueurs se sont projetés rapidement sur le rendez-vous de demain (mardi). C'est une compétition que les joueurs adorent avec une grande exposition et c'est la première fois que je vois les joueurs se projeter aussi rapidement sur le plan individuel et collectif. Il y a l'envie de démarrer cette compétition avec une magnifique affiche », a confié ce lundi Christophe Galtier, qui refuse de mettre l’étiquette de favori sur le PSG : « Non, ça serait très réducteur par rapport aux autres concurrents. Chaque année, il y a huit ou neuf équipes qui estiment qu'elles peuvent gagner la Champions League et souvent elles ne vont pas au bout, il y a des surprises, des scénarios incroyables. Que le club ait l'ambition de l'emporter, c'est légitime. Qu'on soit favori, je ne le pense pas , poursuit l’entraîneur du Paris Saint-Germain, pas stressé à l’idée de faire ses débuts européens avec sa nouvelle équipe : « Je n'ai pas de pression supplémentaire. La pression, je l'ai prise le jour où j'ai pris la décision d'accepter ce rôle. J'ai vraiment envie de jouer ce match et de montrer ce dont on est capable. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de pression mais pas de pression supplémentaire. »





« Je veux toujours gagner et je veux tout faire pour », prévient Mbappé