PSG : Ces grosses révélations sur l'intégration de Galtier

Nommé au début du mois de juillet dernier, Christophe Galtier est devenu le septième entraîneur de l’ère qatarie au PSG. Originaire de Marseille, l'ancien technicien de l'OGC Nice s’est vite adapté à la vie parisienne. Il a notamment pu compter sur les conseils d’anciens techniciens passés par le club et avec qui il est en contact.

Après une saison mitigée sur le banc de l’OGC Nice, Christophe Galtier a été nommé entraîneur du Paris Saint-Germain en juillet dernier. Le PSG cherchait un successeur à Mauricio Pochettino, dont le parcours en Ligue des champions n’avait pas donné satisfaction, et a donc opté pour le technicien français, champion de France avec le LOSC en 2021. Une réelle opportunité pour lui de montrer ce dont il est capable, au sein d’un club où l’objectif est clair : remporter la Ligue des champions. Même si le contexte environnant peut parfois être difficile à supporter.

« Il sait que c'est comme cela qu'il sera adopté »

« Vous savez, la pression je l’ai prise le jour où j’ai accepté ce rôle et cette mission d’entraîner cette magnifique équipe avec ces magnifiques joueurs », a-t-il confié ce lundi en conférence de presse, avant la réception de la Juventus. Originaire de Marseille, Christophe Galtier ne compte pas renier d’où il vient : « son parcours, ce n'est pas du tout un sujet tabou. Il est né à Marseille, il vit à Cassis. Mais Christophe a connu plein d'autres choses, plein d'autres environnements dans sa vie de joueur puis d'entraîneur. C'est quelqu'un de travailleur, qui va vers les gens. Il sait que c'est comme cela qu'il sera adopté », a confié son entourage à L’Équipe .

Des contacts avec des anciens du PSG

Christophe Galtier a déjà trouvé ses marques à Paris et, contrairement à Mauricio Pochettino, il s'est rapidement installé dans un appartement, afin de ne pas trainer trop longtemps à l’hôtel. Comme l’indique L’Équipe , il est également en contact avec d’anciens entraîneurs du PSG, à Savoie Antoine Kombouaré, Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel, et entretient déjà de bonnes relations avec certains joueurs de l’effectif comme Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe ou Marco Verratti. Tout cela lui a permis de s’adapter rapidement.

