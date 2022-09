Foot - Real Madrid

Annoncé au PSG, Vincius Jr fait une annonce XXL sur son avenir

Publié le 5 septembre 2022 à 22h45 par Hugo Chirossel mis à jour le 5 septembre 2022 à 22h48

Âgé de 22 ans, Vinicius Jr a rejoint le Real Madrid en provenance de Flamengo en 2018. Alors qu'il était la cible des critiques à ses débuts, le Brésilien a su s’imposer aux côtés de Karim Benzema. Annoncé sur les tablettes de plusieurs cadors au cours des derniers mois, et notamment du PSG, l’international brésilien a réaffirmé ce lundi son envie d'entrer dans la légende du club merengue

À seulement 22 ans, Vinicius Jr est déjà l'un des cadres du Real Madrid. La saison dernière, son duo avec Karim Benzema a notamment permis aux Merengue de remporter le championnat espagnol et la Ligue des champions. Aujourd’hui, le Brésilien se sent parfaitement intégré à Madrid et vient d'obtenir la nationalité espagnole.

« Nous avons tout pour vivre à Madrid pendant longtemps »

« Le club et les supporters, les Madrilènes, m'ont toujours beaucoup donné », a-t-il déclaré en conférence de presse, rapporté par Marca . « Je suis arrivé ici à 18 ans, je venais de commencer ma carrière de footballeur. Les gens m'aiment beaucoup et moi et ma famille aimons être à Madrid. Nous avons tout pour vivre à Madrid pendant longtemps . »

« Je veux rester ici aussi longtemps que Modric, Marcelo, Benzema, Kroos »