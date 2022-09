Foot - Mercato - PSG

PSG : Le PSG avait une carte à jouer pour le transfert d’Haaland

Publié le 5 septembre 2022 à 17h10 par Thibault Morlain

Cet été, Erling Braut Haaland a donc changé de club. Comme attendu, il a quitté le Borussia Dortmund et la question était de savoir quelle équipe il rejoindrait. Le choix du Norvégien s’est finalement porté sur le Manchester City de Pep Guardiola, sa priorité. Mais Haaland avait d’autres pistes, dont celle menant au PSG.

Etant donné la présence d’une clause libératoire dans son contrat au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland était annoncé partant cet été. Et le Norvégien a bien fini par faire ses valises. Annoncé aux quatre coins de l’Europe, au sein des plus grands clubs, Haaland a finalement fait le choix de rejoindre Manchester City. Les Citizens n’étaient pourtant pas les seuls en course et rejoindre le PSG aurait notamment pu être une possibilité.

Le PSG, 4ème option

Logiquement, le PSG a été annoncé comme une destination pour Erling Braut Haaland, notamment si Kylian Mbappé venait à partir. Finalement, le Français est resté et le Norvégien a rejoint Manchester City. Mais Paris faisait partie de la liste des options d’Erling Braut Haaland. En effet, pour El Chiringuito , Jonas Adnan, journaliste norvégien, a expliqué que le PSG était la 4ème option de l’actuel protégé de Pep Guardiola.

🔝🇳🇴La LISTA de HAALAND en FEBRERO1⃣City2⃣Bayern3⃣Real Madrid4⃣ PSG5⃣ Barça (Sin palancas)👀@CheGiaevara, periodista en 'Dagbladet', desvela más detalles del documental sobre el delantero: https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/yw15VYOyX2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 5, 2022

Rejoindre Manchester City en priorité

Quelles étaient alors les autres options d’Erling Braut Haaland ? Comme développé par Jonas Adnan, la priorité était de rejoindre Manchester City. Un désir qui a donc fini par se réaliser. Derrière, en 2ème, on retrouvait le Bayern Munich. En 3ème, il y avait le Real Madrid. Et derrière le PSG ? Le FC Barcelone, Chelsea et Liverpool faisaient partie des autres options pour Haaland.