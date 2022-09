Foot - PSG

Galtier, Mbappé... Réunion avec le gouvernement Macron

Publié le 6 septembre 2022 à 16h00 par Pierrick Levallet

Après leur conférence de presse en marge de la rencontre face à la Juventus, Kylian Mbappé et Christophe Galtier se retrouvent au coeur d'une polémique surprenante. Les deux hommes ont pris avec légèreté une question sur l'écologie, ce qui n'a pas vraiment plu notamment au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron. La ministre des Sports se serait d'ailleurs entretenue avec la direction du PSG pour en discuter.

En conférence de presse avant la rencontre face à la Juventus, Kylian Mbappé et Christophe Galtier se sont faits remarquer. Les deux hommes, interrogés sur la possibilité de se déplacer en TGV plutôt qu’en avion pour les rencontres à venir, ont pris la question avec légèreté. « Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Ce matin, on a parlé avec la société qui organise les déplacements et on va voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile » avait alors répondu l’entraîneur du PSG pendant que Kylian Mbappé était en plein fou-rire. Sauf que la remarque n’a pas vraiment plu, notamment au sein du gouvernement d’Emmanuel Macron.

M.Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables - on en parle ? @PSG_inside @CBeaune #Sobriété #Mbappe #Galtier #psg #TGV https://t.co/gzmcjI4N8J — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) September 5, 2022

La ministre des Sports charge Christophe Galtier...

Sur son compte Twitter, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra n’a pas manqué d’interpeller Christophe Galtier pour son manque de sérieux concernant une question d’une grande ampleur. « M.Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables - on en parle ? » a-t-elle lancé sur le réseau social. Et elle ne se serait pas arrêtée là.

... et s’entretient avec la direction du PSG