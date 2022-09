Foot - PSG

PSG : Attaqué par le gouvernement, le PSG répond à la polémique

Publié le 6 septembre 2022 à 20h30 par La rédaction

Le PSG s’est à nouveau retrouvé en pleine polémique en ce début de saison. Après le penaltygate, qui a touché Neymar et Kylian Mbappé il y a quelques jours, c’est au tour de Christophe Galtier d’être sous le feu des critiques après une sortie controversée sur les déplacements du club parisien. Et le PSG semble désormais vouloir apaiser les choses auprès du Gouvernement…

Le Paris Saint-Germain se retrouve à nouveau en pleine polémique. Ce lundi soir, Christophe Galtier a réalisé une sortie très controversée en conférence de presse. En effet, le coach français du PSG s’est ouvertement moqué de la question d’ordre écologique d’un journaliste qui lui demandait pourquoi le club parisien ne privilégiait pas les déplacements en train plutôt qu’en jet privé. Ce à quoi le nouvel entraîneur parisien avait répondu : « Nous sommes en train de voir si nous ne pouvons pas nous déplacer en char à voile ». Une sortie qui a provoqué un fou rire chez Kylian Mbappé, mais qui n’a pas plu au gouvernement, alors que la France est en pleine crise énergétique…

« Je les invite à prendre pleinement conscience de cette situation »

La Première ministre s’est également invitée à ce dossier. En effet, Elizabeth Borne a tenu à réagir à ces réactions de Christophe Galtier et Kylian Mbappé, lâchant : « Je pense que c'est important qu'ils réalisent dans quel monde on est, qu'ils prennent conscience qu'il y a une crise climatique qui n'est plus une hypothèse pour demain mais qui est une réalité maintenant qu’on a tous vécu cet été avec la canicule, la sécheresse, les incendies, et que chacun doit être bien conscient du monde dans lequel on vit. Je les invite donc à prendre pleinement conscience de cette situation ».

Le PSG a contacté la ministre des Sports

Le PSG a alors tenu à réagir. Ainsi, comme affirmé par le chef des Sports de RTL , Philippe Sanfourche, la direction du PSG aurait fait la démarche de contacter directement la ministre des Sports, qui avait réagi sur Twitter à la déclaration de Christophe Galtier. « Le club a d’une part regretté ces réponses qui n’étaient pas appropriées en conférence de presse, et s’engage d’autre part à revenir sur le sujet dès ce soir, en après-match. Peut-être même avant pour Kylian Mbappé qui a une interview obligatoire en avant-match avec le diffuseur. Le club réaffirme également au gouvernement son ambition et ses engagements sur la transition écologique. Il est ouvert à la solution du train qui a été utilisée l’été dernier à Tokyo lors de sa tournée au Japon ».

