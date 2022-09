Foot - PSG

PSG : Mbappé-Neymar, le malaise est confirmé

Publié le 8 septembre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que la relation entre Neymar et Kylian Mbappé semble s’être détériorée ces derniers mois au PSG, le discours affiché à ce sujet par l’attaquant français laisse peu de place au doute. De plus, un fait de jeu face à la Juventus Turin mardi soir semble confirmer cette brouille Neymar-Mbappé.

Durant leurs premières années communes au PSG, Neymar et Kylian Mbappé ont affiché une véritable complicité sur et en dehors des terrains, d’autant que les deux attaquants ont été recrutés en 2017 pour des sommes records (222M€ pour Neymar, 180M€ pour Mbappé). Mais depuis maintenant quelques mois, la relation semble s’être considérablement détériorée entre Neymar et Mbappé au PSG, et le point de non-retour semble même presque atteint.

Mercato - PSG : Pour ce gros transfert, Mbappé a joué un rôle crucial https://t.co/9PM9PHsffn pic.twitter.com/psWUpn4Hgu — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

« Des moments plus froids que chauds avec Neymar »

Interrogé lundi en conférence de presse avant le choc entre le PSG et la Juventus Turin (2-1), Kylian Mbappé avait évoqué sans détour l’évolution de se relation avec Neymar, et il a confirmé a demi-mot les tensions : « C'est la sixième année avec Neymar. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds. C'est la nature de notre relation qui est comme ça. j'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il est. Quand tu as deux joueurs qui ont des caractères forts comme ça, tu as des moments comme ça, mais c'est toujours dans le respect et dans l'intérêt du Paris Saint-Germain », a confié Mbappé.

Les penalties, un sujet sensibles

Il faut dire que cette polémique autour du lien Neymar-Mbappé a été accentuée par le récent penaltygate, un sujet sensible pour les deux stars du PSG. Là encore, l’international français s’en est expliqué en conférence de presse : « On verra, il y a toujours une discussion. Il faut voir comment ça se passe durant le match. On n'est pas fermés tous les deux. Si le match fait que Neymar doit tirer, Neymar tirera, si le match fait que ce soit à moi de tirer, je le ferai. Il n’y a pas de problème sur ça. Numéro 1 ne veut pas dire que tu tires tous les penaltys, ça n’existe dans aucun club, encore moins quand tu joues avec 3 joueurs comme ça. Il faut savoir partager le gâteau. C’est une question de sensation et il faut savoir aussi mettre de l’eau dans son vin », a-t-il indiqué.

L’action de Mbappé qui fait polémique contre la Juve