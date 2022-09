Foot - PSG

PSG : Après la polémique, la L1 se mobilise pour Galtier

Publié le 7 septembre 2022 à 17h30 par Pierrick Levallet

La veille de la rencontre face à la Juventus, Christophe Galtier a été interrogé en conférence de presse concernant les moyens de transports peu écologiques du PSG. L’entraîneur parisien avait alors donné une réponse qui a créé un véritable scandale. Mais malgré cette polémique, Christophe Galtier a du soutien dans le football français.

En conférence de presse la veille de la rencontre face à la Juventus, Christophe Galtier a tenu des propos qui n’ont pas spécialement plu concernant les moyens de déplacement du PSG. Avec sa réponse, l’entraîneur parisien a créé une véritable polémique, jusqu’à voir certains ministres du gouvernement d’Emmanuel Macron lui tomber dessus. Après la rencontre face à la Juventus, Christophe Galtier a alors fait son mea culpa. Par ailleurs, le technicien français ne manque pas de soutien, notamment dans le football français, face à ce scandale.

L’UNFP pousse un coup de gueule pour défendre Galtier

Dans un communiqué, l’UNFP n’a pas hésité à monter au créneau pour Christophe Galtier et charger la SNCF. « La dernière campagne de communication de la SNCF est une réussite. Il a suffi d’un tweet pour déplacer le débat, oublier les retards, les annulations, enfin tout ce qui fait si souvent le quotidien de millions d’utilisateurs, pour se concentrer sur les vilains footballeurs qui ne prennent pas le train pour aller à Nantes, mais l’avion... Il vaut mieux en rire, oui. Et ce n’est pas parce que les footballeurs, eux aussi citoyens conscients et respectueux, se moqueraient de l’écologie, mais parce qu’il est simplement ridicule et fatiguant qu’ils servent ainsi à l’envi de bouc-émissaires... » peut-on y lire.

🚂 Les footballeurs, citoyens conscients et respectueux, ne se moquent pas de l’écologie, et il est, pour @UNFP, ridicule et fatiguant qu’ils servent ainsi à l’envi de bouc-émissaires…Alors, oui, il vaut mieux en rire...▶️https://t.co/QRUJWp67bn pic.twitter.com/68s0VOfYo9 — UNFP (@UNFP) September 6, 2022

«Le Paris Saint-Germain et Marseille jouent tous les trois jours»

Le syndicat des joueurs a également précisé que ces voyages en avion étaient nécessaires à les clubs comme le PSG ou encore l'OM qui jouent tous les trois jours avec les Coupes d'Europe : « On pourrait justement continuer à en parler pour... ne rien dire, jusqu’à se demander si le sport professionnel est une activité essentielle. Et oublier, sérieusement, que des équipes comme le Paris Saint-Germain et Marseille jouent tous les trois jours, parfois en dehors de France, que leur temps leur est compté, il leur faut voyager de nuit, quand les trains, à de très rares exceptions près, dorment en gare où ils entrent aujourd’hui sans même avoir sifflé trois fois - tout se perd ! »

Bruno Génésio sorti du silence après la polémique