Foot - Mercato - PSG

PSG : Liverpool tenté par un indésirable de Galtier ?

Publié le 8 septembre 2022 à 12h45 par Pierrick Levallet

Poussé vers la sortie par Christophe Galtier cet été, Rafinha a résilié son contrat avec le PSG avant de s’engager au Qatar pour les deux prochaines années. Le Brésilien ne s’est jamais vraiment imposé dans la capitale et était même considéré comme indésirable avant son départ. Toutefois, il aurait pu rejoindre un autre cador européen cet été.

Arrivé au PSG en 2020 sous Thomas Tuchel, Rafinha n’aura pas vraiment réussi à se faire une place dans la capitale une fois le technicien allemand licencié. Le Brésilien n’a pas convaincu Mauricio Pochettino de le garder, et il n’a pas été conservé par Christophe Galtier non plus après son prêt à la Real Sociedad. Le milieu de terrain de 29 ans a alors été l’une des victimes de l’opération dégraissage menée par Luis Campos. Rafinha a rejoint le Qatar lors de ce mercato estival. Mais il aurait pu avoir une porte de sortie bien plus prestigieuse à disposition.

Romano: “Liverpool explored many possibilities, I can tell you one of the names they had on the list was Rafinha from PSG.” — Anfield Watch (@AnfieldWatch) September 7, 2022

Rafinha était sur la liste d’un cador de Premier League

Sur sa chaîne YouTube , Fabrizio Romano a révélé que Rafinha avait la possibilité de rejoindre un cador européen cet été. « Liverpool a exploré de nombreuses pistes. Je peux vous dire que l’un des noms qui étaient sur la liste était celui de Rafinha du PSG », a expliqué le journaliste spécialiste du mercato.

«Un vrai honneur d'avoir pu défendre ce maillot»