PSG : Neymar, transfert... Vitinha dit tout sur son intégration

Publié le 8 septembre 2022 à 18h30 par Pierrick Levallet

Recruté cet été pour renforcer l’entrejeu de Christophe Galtier, Vitinha s’est très vite intégré dans le groupe du PSG. Le joueur de 22 ans est déjà titulaire aux côtés de Marco Verratti dans le milieu de terrain parisien. Après le succès contre la Juventus ce mardi soir (2-1), Vitinha a été interrogé sur son adaptation. Et il s’est prononcé sur sa relation avec Neymar par la même occasion.

Lors de ce mercato estival, le PSG a essayé de mettre en place un recrutement intelligent visant à attirer des profils essentiels au club de la capitale plutôt que des gros noms. Luis Campos a alors fait de son mieux et a bouclé quelques arrivées, dont celle de Vitinha. Le Portugais s’est très vite intégré dans le groupe parisien puisqu’il est déjà titulaire aux côtés de Marco Verratti au milieu de terrain. Vitinha a d’ailleurs été interrogé sur son adaptation dans la capitale après la victoire du PSG face à la Juventus en Ligue des champions ce mardi soir (2-1).

Vitinha a donné une interview en Portugais au journaliste brésilien @ArthurQuezada hier soir après le match. Je me suis occupé de la traduire en Français pic.twitter.com/BJIxPlAWxR — AD 🇵🇹 (@ADbgs_) September 7, 2022

«Je m'intègre bien dans l'équipe»

« Je ne peux pas cacher que je suis très content, de jouer dans ce club énorme. C'est un rêve qui s'est réalisé. J'ai été très bien reçu, et la vérité c'est que tout est plus facile sur le terrain. Le fait que tout se soit passé comme cela me rend la tâche beaucoup plus facile sur le terrain, pour faire mon travail. Je m'intègre bien dans l'équipe. Mais je veux toujours m'améliorer, je peux faire encore plus, et c'est pour cela que l'on travaille, moi et l'équipe » a-t-il expliqué au micro de TNT Sports .

«Neymar m'a très bien reçu»