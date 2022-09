Foot - Mercato - PSG

PSG : Poussé vers la sortie par Galtier, il fait ses adieux à Paris

Publié le 4 septembre 2022 à 18h45 par Amadou Diawara

Devenu indésirable au PSG, Rafinha a été libéré de son contrat avec de s'engager en faveur d'Al Arabi. Alors qu'il vient de quitter le club de la capitale, l'international brésilien a tenu à faire ses adieux sur les réseaux sociaux. Et il n'a pas manqué d'envoyer un message fort au PSG.

Lors de l'été 2020, Rafinha a quitté le FC Barcelone pour s'engager en faveur du PSG. Et malheureusement pour l'international brésilien son passage à Paris ne s'est pas du tout passé comme il l'avait imaginé. Incapable de s'imposer au PSG, Rafael Alcantara n'a joué qu'une poignée de minutes sous les couleurs du club rouge et bleu. Et ce samedi, il a quitté définitivement le PSG.

Un vrai honneur avoir pu défendre ce maillot et jouer au Parc des Princes. Merci au staff et coéquipiers du @PSG_inside pour son accueil depuis le premier jour.Cette étape m'a aussi donné l'opportunité de vivre dans une ville majestueuse que je n'oublierai jamais. pic.twitter.com/Ni2qPpqIA6 — Rafinha Alcantara (@Rafinha) September 4, 2022

Ce samedi soir, Al Arabi a officialisé la signature de Rafinha. Et ce dimanche après-midi, le PSG a annoncé le départ du milieu de terrain brésilien, qui a vu son contrat être résilié à Paris avant de changer de club. Dans la foulée, Rafael Alcantara a tenu à faire ses adieux au PSG via les réseaux sociaux.

