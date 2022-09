Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Omari (Rennes) sur les tablettes du PSG

Publié le 8 septembre 2022 à 11h10 par Alexis Bernard

Étincelant durant la saison 2021-2022, Warmed Omari s’attire les convoitises de nombreux clubs européens. Selon nos informations, le PSG en fait bien partie. Luis Campos apprécie le profil du défenseur rennais et surveille son évolution pour les mois à venir…

Dans l’embellie de la saison 2021-2022, le Stade Rennais a vu émerger des talents. Warmed Omari, jeune défenseur central de 22 ans, en fait clairement partie. Bruno Genesio l’a installé dans l’axe de son arrière-garde, aux côtés de Nayef Aguerd (parti vers West Ham cet été) et ses 34 participations la saison dernière le prouvent. Des prestations qui ne sont bien évidemment pas passées inaperçues aux yeux des clubs européens, friands de ces profils pleins de promesses…

Le PSG le surveille

Warmed Omari est sur les radars de nombreux clubs européens depuis de longs mois. Et parmi eux, on retrouve le PSG. Selon nos sources, le responsable du recrutement parisien, Luis Campos, a coché le nom du défenseur du Stade Rennais et de l’équipe de France Espoir. Pour l’heure, il ne s’agit que d’un intérêt informel, aucune démarche concrète n’a été entreprise pour ce pur produit de la formation rennaise. Un profil de défenseur moderne, avec une belle lecture de jeu, intelligent dans son placement et doté d'une bonne qualité de relance. Précisément ce que cherche le PSG, qui privilégie les aptitudes techniques et tactiques à la simple puissance physique.

Genesio sur #Omari : « On pensait qu’avec la période de repos la douleur allait diminuer voire disparaitre, comme avec Truffert la saison dernière. » Revenu 1 semaine avant la reprise, « Warmed n’a pas pu supporter la charge de travail. » Une opération a donc été décidée. #SRFC pic.twitter.com/V2TlIV8nms — Thomas Rassouli (@ThomasRassouli) July 1, 2022

Bientôt de retour

Opéré au début de l’été pour soigner un début de pubalgie, Warmed Omari est actuellement en convalescence et n’a pas participé au début de la saison. Son retour est programmé pour dans quelques semaines, le temps de se faire les premiers tests physiques et d’entamer une préparation. Pour la suite, Omari sera observé de près, notamment par le PSG.