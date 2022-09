Foot - Mercato - PSG

PSG : Kylian Mbappé a aidé pour ce gros coup du mercato

Publié le 8 septembre 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG a mis pas moins de 40M€ sur la table pour recruter Vitinha qui s’est rapidement imposé comme un élément majeur du onze-type de Christophe Galtier, le milieu de terrain portugais a indiqué que la présence de Kylian Mbappé avait été un élément majeur à ses yeux.

Dès son arrivée au poste de conseiller sportif du PSG en lieu et place de Leonardo au début de l’été, Luis Campos a rapidement décidé de mettre le paquet pour l’un de ses compatriotes portugais évoluant au FC Porto : Vitinha. C’est ainsi qu’un chèque de 40M€, correspondant au montant de sa clause libératoire, a été versé par le PSG pour le milieu de terrain lusitanien, qui a été la toute première recrue du mercato. Et ce choix s’est avéré payant.

Vitinha déjà indispensable au PSG

En effet, dès les premières semaines de compétition officielle et après une préparation estivale convaincante au Japon, Vitinha a réussi à s’imposer comme un élément indispensable de l’entrejeu du PSG aux côtés de Marco Verratti, et l’international portugais a donc assurément été la bonne pioche du mercato estival de Luis Campos. Sa nouvelle performance XXL contre la Juventus Turin mardi soir en Ligue des Champions (2-1) confirme d’ailleurs son excellent état de forme au PSG.

Mbappé décisif aux yeux de Vitinha

Interrogé au micro de RMC Sport après la rencontre, Vitinha s’est livré sur son intégration réussie au sein du PSG : « Je me sens très à l'aise parce que mes coéquipiers me font me sentir de la sorte. Je me sens très bien, que ce soit sur le terrain ou en dehors ici à Paris ». Il faut dire que ce choix de carrière du milieu de terrain portugais a notamment été dicté par la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, qui a été un argument supplémentaire pour le faire venir du FC Porto : « Je voulais jouer avec les meilleurs joueurs et c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Pour nous, c'est plus facile parce qu'on a les meilleurs avec nous », avoue Vitinha.

Galtier emballé par Vitinha

Fin août, après le carton du PSG sur la pelouse du LOSC (7-1), Christophe Galtier s’était d’ailleurs enthousiasmé en conférence de presse sur le recrutement de Vitinha : « Quand Luis m’a parlé rapidement de Viti’, je le connaissais très peu, et j’ai rapidement regardé son parcours et ce qu’il avait fait avec Porto. C’est un joueur très intelligent, toujours en mouvement, très mature pour son âge. Il a l’esprit très collectif et est le liant entre la défense et notre secteur offensif. Quand Luis me l’a présenté, j’ai été très surpris de son niveau, et ne suis donc pas étonné de le voir s’intégrer si rapidement au système », confiait l’entraîneur du PSG.

