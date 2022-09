Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour ce gros transfert, Mbappé a joué un rôle crucial

Publié le 7 septembre 2022 à 15h10 par Arthur Montagne

Recruté pour 41,5M€ cet été en provenance du FC Porto, Vitinha n'a pas perdu de temps pour se rendre indispensable. Le milieu de terrain portugais impressionne aux côtés de Marco Verratti. Et après la victoire contre la Juventus (2-1), il est d'ailleurs revenu sur son arrivée au PSG, reconnaissant que la perspective de jouer avec Kylian Mbappé l'avait séduit.

Cet été, Luis Campos, fraîchement désigné conseiller football du PSG, na pas perdu de temps pour boucler sa première recrue, à savoir Vitinha. Le nouveau dirigeant parisien avait effectivement érigé en priorité le recrutement du milieu de terrain du FC Porto, recruté pour 41,5M€. Et force est de constater qu'il ne s'est pas trompé puisque le jeune portugais s'est déjà rendu indispensable à Paris, tant son duo avec Marco Verratti impressionne.

«Je voulais jouer avec les meilleurs joueurs»

Et après la victoire contre la Juventus mardi soir (2-1), Vitinha est d'ailleurs revenu sur son transfert au PSG, reconnaissant que la perspective de jouer avec Kylian Mbappé avait facilité son choix. « Je voulais jouer avec les meilleurs joueurs et c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Pour nous, c'est plus facile parce qu'on a les meilleurs avec nous », confie-t-il au micro de RMC .

Vitinha déjà comme chez lui au PSG