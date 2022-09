Foot - Mercato

Mercato : Un dossier brûlant dicté par Cristiano Ronaldo ?

Publié le 7 septembre 2022 à 14h10 par Axel Cornic

En place depuis 2021, Thomas Tuchel a été écarté par Chelsea ce mercredi, au lendemain d’une défaite surprenante face au Dinamo Zagreb en Ligue des Champions (1-0). Certaines sources en Angleterre assurent que le début de saison compliqué en est la raison principale, mais d’autres pensent que cela aurait plutôt à voir avec le mercato estival et un certain Cristiano Ronaldo.

Vainqueur de la Ligue des Champions en 2021, Thomas Tuchel n’est plus l’entraineur de Chelsea. Le club londonien l’a annoncé ce mercredi via un communiqué publié sur son site officiel, expliquant déjà rechercher son successeur, avec des noms comme ceux de Mauricio Pochettino et de Zinedine Zidane cités par les les médias britanniques.

Mercato : Viré par le PSG, Pochettino proche d’un gros club étranger ? https://t.co/jBeysXyKxt pic.twitter.com/YHXNonGl1x — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

Des grosses tensions en interne

En attendant la nomination du successeur de Thomas Tuchel, de l’autre côté de la Manche on livre les premières raisons de son départ. Ainsi The Telegraph explique que les tensions avec les nouveaux propriétaires de Chelsea seraient devenues de plus en plus fortes ces derniers mois et l’avenir de Tuchel semblait quasiment acté. Les résultats de l’équipe n’ont fait qu’empirer les choses.

Chelsea voulait Cristiano Ronaldo, mais Tuchel non