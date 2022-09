Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos prépare une opération inattendue sur le mercato

Publié le 7 septembre 2022 à 13h15 par Arthur Montagne

Arrivé cet été au poste de conseiller football du PSG, Luis Campos n'a pas eu le temps de mettre en place tout son projet à Paris. En effet, bien que l'effectif ait évolué, le dirigeant portugais souhaiterait toutefois poursuivre sur cette lancée, en entamant le chantier des gardiens de but. Et la priorité à ce poste se nommerait Alban Lafont.

Cet été, le PSG n'a pas chômé afin de largement entamer une revue d'effectif. Et pour cause, le club de la capitale a laissé filer une vingtaine du joueurs et en a attiré six nouveaux à savoir Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Il faut dire que Luis Campos a remplacé Leonardo avec la ferme volonté d'imposer ses choix. Et l'été prochain, avec l'éventualité que plusieurs options d'achat soient levées pour confirmer certaines ventes, un nouveau chantier pour s'ouvrir.

Mercato - PSG : Barré par Donnarumma, un gros transfert s’envole pour Navas https://t.co/e4fnzHcPtZ pic.twitter.com/riAW5H8vAO — le10sport (@le10sport) September 6, 2022

Vers une révolution chez les gardiens ?

A l'image de celui des gardiens de but. En effet, selon les informations de Media Foot , non seulement le PSG veut tourner la page Keylor Navas, longtemps annoncé proche de Naples cet été, mais surtout, Gianluigi Donnarumma ne ferait pas l'unanimité en interne et son début de saison n'a pas rassuré les plus sceptiques au sein de club de la capitale.

Lafont, la grande priorité du PSG ?