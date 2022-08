Foot - Mercato - PSG

PSG : Avec ce transfert, Campos a fait un cadeau à Galtier

Publié le 23 août 2022 à 04h00 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG a rapidement bouclé sa première recrue, à savoir Vitinha, qui a débarqué pour 41,5M€ en provenance du FC Porto. Méconnu du grand public, le milieu de terrain portugais s'est rapidement imposé dans le cœur du jeu parisien. Christophe Galtier ne manque pas de souligner sa satisfaction après le recrutement de Vitinha qui réalise un très bon début de saison.

Nommé conseiller football du PSG cet été afin de remplacer Leonardo, Luis Campos est désormais en charge du recrutement du club de la capitale. Par conséquent, l'ancien dirigeant de l'AS Monaco et du LOSC a rapidement activé ses réseaux pour renforcer l'effectif de Christophe Galtier. Dans cette optique, la première recrue parisienne est arrivée en provenance du FC Porto puisque le PSG a déboursé 41,5M€ pour recruter Vitinha. Méconnu du grand public, l'international portugais s'est pourtant rapidement imposé aux côtés de Marco Verratti et brille par la qualité de son pressing, mais également par son intelligence de jeu.

Galtier s'enflamme pour Vitinha

Par conséquent, après la large victoire contre le LOSC (7-1), Christophe Galtier n'a pas caché sa joie de pouvoir compter sur Vitinha. « Oui ! Quand Luis (Campos) m’a parlé rapidement de Viti’, je le connaissais très peu, et j’ai rapidement regardé son parcours et ce qu’il avait fait avec Porto. C’est un joueur très intelligent, toujours en mouvement, très mature pour son âge. Il a l’esprit très collectif et est le liant entre la défense et notre secteur offensif. Quand Luis me l’a présenté, j’ai été très surpris de son niveau, et ne suis donc pas étonné de le voir s’intégrer si rapidement au système », assurait-t-il en conférence de presse.

Ici C’est Paris ❤️💙 pic.twitter.com/eg8v4qWbNB — Vítor Ferreira (@vitinha) August 21, 2022

«Je me sens vraiment bien»

Excellent depuis le début de saison, Vitinha s'est confié sur ses premiers pas avec le PSG. « Je me sens vraiment bien. Je pense que tout le monde a vu l’incroyable match que nous avons fait ce soir. Maintenant, l’objectif est de continuer comme cela et de s’améliorer si on peut », confiait-il en zone mixte dimanche soir avant d'afficher ses ambitions à Paris.

Vitinha se projette avec le PSG