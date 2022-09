Foot - Mercato

Mercato : Un retour imminent pour Jorge Sampaoli ?

Publié le 8 septembre 2022 à 18h45 par La rédaction

Avec seulement 1 point pris en 4 journées de Liga, le FC Séville réalise pour un début de saison catastrophique. L’avenir de Julen Lopetegui est clairement en sursis et la lourde défaite face à Manchester City ce mardi soir n’a pas arrangé les choses. Le club andalou réfléchit déjà à un remplaçant et le nom de Jorge Sampaoli figure sur la table. Et de nouvelles informations ont été dévoilées comme quoi le technicien argentin serait d’accord pour rejoindre l’Andalousie.

Le début de saison du FC Séville est plus que catastrophique avec aucune victoire pour l’instant, toutes compétitions confondues. Alors que l’avenir de Julen Lopetegui était déjà incertain avant le match de Ligue des Champions ce mardi face à Manchester City, la lourde défaite (4-0) n’a pas arrangé la situation de l’entraîneur espagnol. Le club andalou cherche donc un remplaçant et le nom de Jorge Sampaoli serait déjà sur la table.

🔴"SAMPAOLI está dispuesto a ACEPTAR la OFERTA del SEVILLA".💰"No llegaría cobrando mucho dinero".👉@palaciosmatias lo está explicando en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/UvzNHW2piG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 8, 2022

Sampaoli prêt à accepter l’offre

D’après les informations d’ El Chiringuito , l’ancien entraineur de l’OM, Jorge Sampaoli serait prêt à accepter l’offre du FC Séville. Le technicien argentin pourrait donc faire son retour en Andalousie, qu’il avait quitté en 2017.

Contacts avec l’agent de Sampaoli