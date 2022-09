Foot - Mercato

Une crise à 250M€ provoquée par Cristiano Ronaldo ?

Publié le 8 septembre 2022 à 18h10 par Pierrick Levallet

Lors de l’été 2021, Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus pour faire son retour à la Juventus. Sauf que son passage a eu un lourd impact sur l’économie du club turinois. En 2022, le pensionnaire de Serie A aurait enregistré d’énormes pertes sur le plan financier. Et Cristiano Ronaldo serait l’une des causes de cet important déficit.

En 2018, Cristiano Ronaldo avait quitté le Real Madrid pour rejoindre la Juventus. La Vieille Dame avait alors offert 117M€ au club madrilène pour s’attacher les services du Portugais. Au cours de son passage, l’attaquant d’aujourd’hui 37 ans a raflé cinq titres mais n’a jamais réussi à aller très loin en Ligue des champions avec le club turinois. Son aventure s’est achevée à l’été 2021, lorsqu’il a fait son retour à Manchester United. Mais de son côté, la Juventus n’arrive pas à sortir la tête de l’eau économiquement parlant.

Une crise économique guette la Juventus

Comme le rapporte Tuttosport , la Juventus ferait face à une grosse crise sur le plan financier. La holding Exor a dévoilé un déficit atteignant 132M€ entre janvier et juin 2022 pour le pensionnaire de Serie A, le total étant estimé entre 240 et 250M€ en ajoutant les pertes du premier semestre. Et Cristiano Ronaldo serait l’une des causes de ces énormes pertes sur le plan financier.

Cristiano Ronaldo a encore un lourd impact au club