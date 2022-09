Foot - Mercato

Mercato : Viré par Chelsea, Thomas Tuchel perpétue une tradition

Publié le 8 septembre 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Depuis Roman Abramovich et sa prise de pouvoir au début des années 2000 à Chelsea, avant de se retirer cette année en raison du conflit en Ukraine, les Blues ont vu les entraîneurs se succéder sur le banc du club. Malgré un succès certain, ces coachs ont tous été remerciés et Thomas Tuchel est le dernier en date.

Thomas Tuchel, une Ligue des champions et la porte

En janvier 2021, Chelsea faisait le choix de nommer Thomas Tuchel afin de prendre la suite d’un Frank Lampard qui, malgré le fait d’être une légende du club, n’a pas apporté satisfaction aux dirigeants de Chelsea. Résultat, seulement six mois après sa nomination à la tête de l’effectif des Blues , Tuchel a amené le pensionnaire de Premier League sur le toit de l’Europe en prenant le meilleur sur Manchester City en finale de Ligue des champions. Cependant, après une deuxième saison moins aboutie, le club n’ayant remporté que la Coupe du monde des clubs de la Fifa et la Supercoupe de l’UEFA en début d’exercice, il n’aura pas fallu attendre très longtemps pour voir le nouveau comité de direction de Chelsea prendre la décision de limoger Thomas Tuchel qui restait sur une défaite en Ligue des champions face au Dinamo Zagreb (1-0), et deux autres défaites en Premier League lors des quatre dernières sorties des Blues en championnat.

Trois titres de champion, mais un licenciement pour José Mourinho

Il avait débarqué en provenance du FC Porto en 2004 où il avait connu la gloire sur la scène européenne grâce à une victoire en finale de la Ligue des champions face à l’AS Monaco. À Chelsea, celui qui s’est auto-proclamé The Special One dès son armée chez les Blues a pu remporter deux titres de Premier League consécutifs en faisant même un doublé coupe championnat lors de sa deuxième saison. Cependant, en raison d’un fort désaccord avec l’ancien propriétaire Roman Abramovich, Mourinho prenait la décision de plier bagage avant d’aller briller à Chelsea et au Real Madrid entre autres. De retour dans l’Ouest de Londres à Chelsea, José Mourinho a offert un troisième titre de Ligue des champions à Chelsea en 2015. Néanmoins, tout a très mal démarré pour Mourinho et les siens lors de sa troisième saison à Chelsea, et cette fois-ci, le Portugais a été remercié.

Un doublé coupe championnat pour Ancelotti avant un licenciement

Sortant d’une longue période de succès au Milan AC où il a notamment remporté la Ligue des champions en 2003 et 2007, Carlo Ancelotti a quitté la Lombardie en 2009 pour prendre les rênes de Chelsea. Cependant, comme d’autres avant lui, le technicien italien n’a pas eu beaucoup de temps pour inverser une spirale négative de résultats. Dès sa première saison, Carlo Ancelotti a remporté la Premier League et une coupe. Cependant, une saison blanche lors de l’exercice suivant a sonné le glas de son aventure. L’ancien propriétaire Roman Abramovich prenant la décision de de séparer d’Ancelotti.

Roberto Di Matteo, le premier coach à offrir la Ligue des champions à Chelsea

Alors qu’André Villas-Boas avait été viré en pleine saison, son assistant Roberto Di Matteo a repris le flambeau. Et d’une très belle manière puisqu’en l’espace de quelques semaines lors de ses premiers mois à la tête de Chelsea, Di Matteo a raflé une FA Cup et surtout la première Ligue des champions de l’histoire de Chelsea. Après une prolongation de contrat pour deux saisons supplémentaires, Di Matteo a été remercié par le comité de direction de Chelsea en raison de résultats n’étant pas à la hauteur des espérances de Roman Abramovich.

Antonio Conte, viré après une Premier League et une FA Cup

Dès sa première saison à la tête de l’effectif de Chelsea, Antonio Conte a immédiatement connu le succès. En effet, l’entraîneur italien a posé ses mains sur la Premier League en 2017. Lors de son deuxième exercice, Conte est parvenu à rajouter un titre de FA Cup à son aventure londonienne à Chelsea avant d’être remercié par la suite en raison de l’absence d’une qualification en Ligue des champions.