PSG : Mbappé a snobé le Real Madrid, le FC Barcelone savoure

Publié le 8 septembre 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Alors que Kylian Mbappé arrivait au terme de son contrat avec le PSG, il était quasiment acté qu’il allait rejoindre librement le Real Madrid. Chez les Merengue, tout était prêt pour accueillir le Français, qui a finalement fait faux bond à Florentino Pérez. Un terrible coup dur pour le Real Madrid et forcément, chez le rival, le FC Barcelone, on s’en réjouit.

Pour beaucoup, la question n’était pas de savoir si Kylian Mbappé allait rejoindre ou non le Real Madrid, mais plutôt quand il allait le faire. Et tout indiquait que cette union allait être actée lors du dernier mercato estival. En effet, toutes les conditions étaient réunies puisque Mbappé arrivait au terme de son contrat avec le PSG. Libre de rejoindre Madrid, le Parisien a finalement fait le choix de prolonger avec le club de la capitale jusqu’en 2025.

Pour le Real Madrid, il a donc fallu digérer cet affront avec Kylian Mbappé. Mais cela n’a pas été une si mauvaise nouvelle pour tout le monde. Forcément, au FC Barcelone, on se frotte les mains de cet échec. D’ailleurs, Ousmane Dembélé, ami de Mbappé, a commenté le choix du joueur du PSG. Pour Sport , il a notamment expliqué : « Mbappé est mieux à Paris. Je pense qu'il aime beaucoup Paris, c’était son club quand il était petit. Il est resté là. Pour le Barça c’est mieux, bien sûr. Je ne sais pas s'il viendra en Liga à l'avenir ou s'il restera à Paris ».

