Après son mercato agité, Ronaldo reçoit un avertissement

Publié le 7 septembre 2022 à 23h30 par Jules Kutos-Bertin

Après avoir réclamé son transfert pendant tout l’été, Cristiano Ronaldo a dû rester à Manchester United. Sur le banc de touche depuis que les Red Devils enchaînent les victoires, le Portugais est dans l’attente. Interrogé sur la situation du quintuple Ballon d’Or, Erik ten Hag a rappelé qu’il était prêt mais qu’il ne pouvait pas faire plaisir à tout le monde.

C’est un nouvel été agité que vient de vivre Cristiano Ronaldo. Un an après son grand retour à Manchester United, l’international portugais a demandé à quitter le club, désireux de disputer la Ligue des Champions. Annoncé un peu partout durant le mercato, Cristiano Ronaldo s’est fait recaler de toute part. Chelsea, Dortmund, le Sporting Lisbonne, l’Inter Milan, le Bayern Munich, Naples ou encore… l’OM !

Cristiano Ronaldo recalé… par l’OM

Interpellé durant un long moment sur la rumeur envoyant Ronaldo à l’OM, Pablo Longoria a dû répéter plusieurs fois son discours. « C'est le monde des réseaux sociaux, c'est un monde qui cherche une manière de faire le buzz. Nous sommes un club qui fait avec les moyens qu'on a. Me demander si Cristiano Ronaldo peut venir, c'est comme me demander si Kevin De Bruyne, Darwin Nunez ou Erling Haaland pouvaient venir à l’OM. On a un projet sportif sérieux, qui consiste à s'améliorer toutes les saisons, être compétitif et surtout de porter un équilibre économique qui est pour moi l'avenir du football », rappelait récemment le président de l’OM.

Erik ten Hag compte sur lui

Résultat, Cristiano Ronaldo est parti pour une nouvelle saison à Manchester United mais sans Ligue des Champions, une grande première pour le Portugais. Malgré tout, Erik ten Hag avait été direct concernant l’avenir de sa star : « Cristiano Ronaldo fait toujours partie de nos plans. On a besoin de joueurs de qualité. Nous irons de septembre à janvier minimum avec ce groupe. Comme je l'ai dit, nous avons besoin de joueurs de qualité. Sauf s'il y a une opportunité exceptionnelle, le mercato est fini ».

« Il est prêt à débuter »